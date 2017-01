Jumping The Shark – Amami

Connect on Linked in

I JUMPING THE SHARK sono un duo pesarese formato da Leonardo Antinori – Batteria e Voce e Tommaso Tarsi – Chitarra e Voce. AMAMI è ufficialmente il loro secondo album e terzo lavoro in studio della band, che vedrà le stampe il 27 gennaio 2017 per l’etichetta Bananophono.

Registrato, mixato e masterizzato da Paolo Rossi presso “Studio Waves” a Pesaro nel febbraio 2016, rappresenta un punto di apertura del duo verso sonorità più orecchiabili e una maggiore maturità nell’arrangiamento e nella composizione dei brani. Il disco rivela, infatti, le molteplici anime del gruppo, che vanno dagli stacchi rock più potenti, alle melodie in falsetto anni 2000 per passare poi alle ballate più dolci andando a scindere, in maniera molto più decisa, tutti quegli elementi compositivi emersi nei lavori precedenti.

“Questo album” racconta la band “è sicuramente legato ai dischi che ci hanno maggiormente influenzato fin dalla nascita, “…Like Clockwork” dei Queens Of The Stone Age, “AM” degli Arctic Monkeys e “Ecailles De Lune” di Alcest per fare degli esempi, ma non mancano echi musicalmente lontani e più recenti come “Squallor” di Fabri Fibra e un certo tipo di rap, non certo nelle sonorità, ma nella scelta di un linguaggio più diretto e asciutto in alcuni passaggi del disco”

AMAMI è quindi un disco polimorfo, dotato di un’aggressività tipica dell’adolescenza ma espressa in maniera più consapevole rispetto al primo lavoro della band, focalizzandosi anche sui groove e la metrica delle parole. Senza perdere il lato più sensibile, introspettivo, dove echi e riverberi marini portano in profondità, immergendo l’ascoltatore in una dimensione molto più intima e delicata da cui spesso “difficile è risalire“, come dicono le parole della traccia intitolata “Marilù”

TRACKLIST

1_Dimmi Quando Verrai A Casa // 2_Impulso // 3_Vera Show // 4_Non Sei Diversa // 5_Marilù // 6_F.F.I.C.R. // 7_Shining // 8_Elena // 9_Love Me Pesaro // 10_Scomparire

Scritto e suonato da: Leonardo Antinori e Tommaso Tarsi

Registrato presso: Studio Waves (Pesaro) / Febbraio 2016

Mix e master: Paolo Rossi

Illustrazioni e grafiche a cura di Lorenzo Badioli.

I Jumping The Shark (Leonardo Antinori – Batteria e Voce principale; Tommaso Tarsi – Chitarra e Voce) si formano a Pesaro nel Gennaio 2013. A Settembre 2013 il duo rilascia il suo primo album, intitolato “Fonzarelli”, registrato e mixato da Alessandro Gobbi (Caffiero, Montana, The Emerald Leaves). Un lavoro ricco di brio che nella sua giovanile ruvidità lascia già intravedere le buone potenzialità ed il songwriting dei due pesaresi. Nell’aprile 2015 Antinori e Tarsi si riaffacciano sulle scene con il nuovo EP “Sogni Pesaresi”, lavoro registrato e mixato ancora una volta da Alessandro Gobbi, completamente autoprodotto che continua nell’itinerario artistico impostato dalla band ed influenzato dalle atmosfere della loro terra natale ma aggiunge nuovi colori alla “tavolozza musicale” del duo. La curiosità verso i futuri lavori della band è alta e il nuovo singolo “Dimmi quando verrai a casa”, uscito nell’agosto 2015 non fa altro che stuzzicare ancora di più l’appetito in attesa del loro prossimo LP.