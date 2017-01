Connect on Linked in

Il fatto:

La vignetta di Charlie Hebdo ha fatto girare “le palle” al sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, che ha dato mandato ai suoi avvocati (quanti avvocati ha o le sono occorsi sindaco?) di querelare Charlie Hedbo e gli autori della vignetta satirica che tanto ha sconvolto le menti e l’animo del sindaco oltre che tanti internauti, sensibilissimi alla sgradevole vignetta, mentre sono comodamente al caldo nelle proprie case, dietro uno schermo…

La mia posizione:

Sig. Sindaco di Farindola, non ho ben compreso la motivazione della querela. La sua persona è stata in qualche modo offesa o diffamata dal giornale? Le posso confidare che il suo, ha più il sapore di un atto “mediatico/politico” per distogliere l’attenzione dalle cause che hanno provocato “l’omicidio” nell’Hotel Rigoponiano? Si, sig. Sindaco, ha letto bene, ho scritto “omicidio” virgolettato, ma pur sempre la parola omicidio. Non è utilizzata a caso o per fare sensazionalismo. Mi segua, gentilmente, nel ragionamento.

Immagini se il sottoscritto costruisse un bellissimo Hotel, con tutti i permessi di legge necessari, ad una decina di metri dalla riva di un fiume. Immagini ora, che un’annata particolarmente piovosa provochi una esondazione violenta del fiume. L’esondazione violenta travolgerebbe l’Hotel e gli ospiti in quel momento presenti. Si dirà che è colpa della natura… Tutti diranno che è “un’immane sciagura”… però nel cuore della notte, le confesso, che non riuscirei a dormire, perché, nonostante il mantra della “sciagura dovuta all’imprevedibilità della natura”, saprei benissimo che sono stato io a voler costruire l’albergo e sono state le autorità preposte a darmi i permessi. Quindi conoscerei la mia colpa.

Sig. Sindaco è concorde con me, che NON è colpa di Charlie Hebdo se delle persone sono morte. NON è stato il giornale satirico e la sua brutta vignetta, a dare le autorizzazioni per la costruzione dell’Hotel Rigopiano. Ora, mi permetto di domandarle, ma perché invece di dare mandato per una querela nei confronti di Charlie Hebdo, non ha dato mandato per una querela contro coloro che NON hanno valutato con attenzione la pericolosità del sito ove era l’Hotel Rigopiano ed oggi gridano alla sciagura?

Sig. Sindaco, ma con tutto il da fare che ha in queste ore, come fa a trovare il tempo e la voglia di far querele? Certo che nel PD avete uno strano modo di “vedere” le cose…