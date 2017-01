Ed Motta, Bettye LaVette, Steve Gadd e Davina: un pocker d’assi al Jazz Cat Club

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

13 febbraio 2017 ED MOTTA – Un altro colpo grosso! Ed Motta ha vinto un Latin Grammy Award ed è uno dei più popolari cantanti e musicisti carioca: un gigante della soul music brasiliana.

27 marzo 2017 BETTYE LAVETTE (nella foto in alto) – Un solo consiglio, non mancate l’appuntamento con una delle più incredibili voci della black music americana riscoperta dopo una carriera di alti e bassi. Per lei, a 70 anni, una meritatissima nomination ai Grammy 2015!

8 maggio 2017 STEVE GADD BAND – Una leggenda della batteria al Jazz Cat! In assoluto uno dei musicisti più rispettati ed emulati al mondo, forse il più importante artista che si sia finora esibito per noi! In collaborazione con la rassegna Tra Jazz e nuove musiche promossa da RSI Rete Due.

22 maggio 2017 DAVINA & THE VAGABONDS – Amatissima dal pubblico di JazzAscona che l’ha incoronata regina del festival, l’incontenibile cantante e pianista Davina è un numero da non perdere!

Info e prenotazioni tel. +41 78 733 66 12 o info@jazzcatclub.ch.

Prezzi: 30 CHF (metà prezzo studenti). Concerto 8 maggio: 50 CHF (metà prezzo studenti, 30 CHF soci Jazz Cat Club).