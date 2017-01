MECNA: annunciate le prime date del tour nazionale del nuovo disco LUNGOMARE PARANOIA

Connect on Linked in

Radar Concerti è felice di annunciare le prime date dell’attesissimo tour di MECNA. Il rapper partirà da Milano il 18 febbraio per presentare il suo nuovo lavoro in studio e proseguirà per tutto lo stivale. Il terzo album, Lungomare Paranoia (Macro Beats/A1 Entertainment), arriva a due anni di distanza dal fortunato Laska, che l’ha consacrato come una delle voci più originali e uniche della scena musicale italiana.

PRIME DATE ANNUNCIATE

18 Febbraio – Santeria Social Club, Milano

3 Marzo – Hiroshima Mon Amour, Torino

4 Marzo – Casa della Musica, Napoli

10 Marzo – New Age Club, Roncade (Treviso)

11 Marzo – Locomotiv, Bologna

18 Marzo – Afterlife, Perugia

25 Marzo – Fab, Prato

31 Marzo – Quirinetta, Roma

1 Aprile – Latteria Molloy, Brescia

8 Aprile – Casa delle Arti, Conversano (Bari)

More shows TBA