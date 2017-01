Connect on Linked in

RADAR Concerti presenta due date esclusive per College, moniker di David Grellier, il 25 marzo al Santeria Social Club di Milano e il 1 aprile al Mame Club di Padova per la presentazione del nuovo album, Old Tapes, uscito nel dicembre 2016 per Valerie Records per celebrare dieci anni di scrittura e composizioni

Dopo il successo dell’EP Real Hero, realizzato in collaborazione con il duo canadese Electric Youth e selezionato per diventare il tema principale del film Drive (di Nicolas Winding Refn e con Ryan Gosling), College presenta questo nuovo quarto album, Old Tapes, che vuole essere una raccolta di tracce nate in periodi diversi e rimaste inedite fino a oggi. Old Tapes è accompagnato dal singolo Auto Pilot, per la regia del film-maker e producer Dan Bell.

Ispirato da Aphex Twins e dalla Warp, dalle atmosfere a base di synthwave fortemente eighties alla Kavinsky e Glass Candy, fin dal 2008 College ha saputo creare melodie uniche, riconoscibili e senza tempo, con anthems indimenticabili. Dopo un tour che ha attraversato tre continenti (America, Europa e Asia) a cavallo del 2015, College sbarca finalmente in Italia per due sole, imperdibili date.