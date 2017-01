Desma – Sangue Digitale

Internet, social network, chat, messaggistica: straordinari strumenti di comunicazione che ci consentono di condividere le nostre esperienze con tutto il mondo, ma che fanno risuonare nella nostra testa una domanda fondamentale: quale è il limite oltre il quale si rischia di azzerare i rapporti veri con le persone, arrivando all’estremo di condurci ad una vera e propria schiavitù digitale?

“Sangue Digitale” il nuovo singolo dei DESMA in radio e sui digital stores .

Desma è una electro-rock band, attiva dal luglio 2009.

Oltre ad un’intensa attività live, i Desma partecipano a vari concorsi ottenendo risultati di grande interesse, tra cui spicca la vittoria nella prima edizione del contest nazionale “Battle of the Bands” organizzato da Virgin Radio, Hard Rock Cafè e FIAT, dove conquistano il parere positivo della giuria (tra cui figuravano, tra gli altri, Piero Pelù e Ghigo Renzulli dei Litfiba) e la possibilità di esibirsi come opening act per “Iggy and the Stooges”, in Piazza della Repubblica a Firenze, nell’ambito della manifestazione “HardRock Cafè Rocks the Square 2012”, davanti ad un pubblico di10.000 persone.

In seguito a questa importante esperienza, la band si concentra sulla realizzazione del primo full-lenght album, dal titolo “Identità Anonime”, pubblicato il 18 novembre 2014 per l’etichetta “Atomic Stuff Records” e distribuito da “Andromeda Dischi”. Il disco viene accolto con recensioni molto positive dalla stampa di settore.

Dopo un cambio di formazione, che porta all’ingresso del nuovo frontman, la band si dedica alla stesura di nuovi brani, tra cui il singolo “Sangue Digitale “

I Desma Sono:

Nicola Cremonesi (Voce)

Emanuele Torri (Tastiere e Synt)

Diego Gualtieri (Chiatarra)

Simone Pedrali (Basso)

Maurizio Torri (Batteria)