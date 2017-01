Michael Dougherty alla regia di Godzilla: il re dei mostri

Connect on Linked in

Legendary Pictures ha annunciato che sarà il regista Michael Dougherty a dirigere Godzilla: il re dei mostri, sequel di Godzilla del 2014 diretto da Gareth Edwards. La sceneggiatura è affidata, oltre che a Dougherty anche a Zach Shields.

Godzilla: Re dei Mostri in precedenza era stato intitolato Godzilla 2. Il film è previsto per il 22 marzo 2019. Per il 29 maggio 2020, invece è previsto Godzilla Vs Kong.

L’universo cinematografico di Godzilla, dovrebbe terminare con Kong: Skull Island, un prequel, con data ancora da definirsi