Quando un misterioso oggetto proveniente dallo spazio atterra sul nostro pianeta, per le susseguenti investigazioni viene formata una squadra di élite, capitanata dall’esperta linguista Louise Banks. Mentre l’umanità vacilla sull’orlo di una Guerra globale, Banks e il suo gruppo affronta una corsa contro il tempo in cerca di risposte – e per trovarle, farà una scelta che metterà a repentaglio la sua vita e, forse, anche quella del resto della razza umana.

Titolo originale: Arrival

Conosciuto anche come: Story of Your Life

Nazione: U.S.A.

Anno: 2016

Genere: Fantacienza

Durata: 116′

Regia: Denis Villeneuve

Cast: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Tzi Ma, Mark O’Brien, Nathaly Thibault, Julian Casey

Produzione: 21 Laps Entertainment, FilmNation Entertainment, Lava Bear Films

Distribuzione: Warner Bros Italia