Perchè nutrire gli uccelli selvatici? Biofit della Biofur, la scelta de L’Alchimista

Il periodo invernale è, decisamente, il più difficile per gli uccelli selvatici che vivono nelle nostre città. Trovare il cibo diventa ogni giorno una scommessa e non è raro che anche le specie più elusive vengono in città, per nutrirsi. Noi de L’Alchista, amanti degli animali e della natura, abbiamo deciso da tempo di aiutare gli uccelli selvaggi. Gli alberi e gli spazi verdi delle nostre città sono sempre più scarsi, meno ospitali e più ostili per gli uccellini che vivono proprio in città durante tutto l’anno. L’abitudine invernale di alimentare gli uccelli selvatici, è quindi per noi una “necessità” che ha il nome di “birdgardening”. Nel nostro giardino abbiamo posizionato diverse mangiatoie.

Il “birdgardening”, ovvero l’accudire gli uccelli selvatici, è una bellissima iniziativa che chiunque con una minima spesa, può praticare. Vi spieghiamo i nostri perché:

Installare una mangiatoia sul proprio balcone o nel proprio giardino è, in un certo senso, come procurarsi un biglietto di prima fila per uno spettacolo.

Una mangiatoia, se siete amanti dell’arredamento è un bellissimo oggetto utile e da esposizione

Aiutare la natura, magari coinvolgendo nella scelta o nella costruzione della mangiatoia, i nostri bambini, è veramente una bellissima esperienza! Oltre che come gioco costruttivo, ai bambini può essere instillato il senso di rispetto per la natura e spiegata la motivazione ecologica per la quale decidiamo di alimentare gli uccelli selvatici. Il rifornimento quotidiano della mangiatoia, inoltre, sarà un “impegno” costruttivo per i bambini che potranno osservare da vicino tutti gli uccellini che diventeranno ospiti abituali del nostro giardino o balcone.

Noi de L’Alchimista, abbiamo scelto Biofit della Biofur, per alimentare gli uccellini selvatici.

Biofit è stato studiato in collaborazione con esperti ornitologi.

Bio Fit è un cibo adatto a 50 diverse specie di uccelli.

In primavera, il cibo è di supporto per le madri che devono allevare i propri piccoli.

In estate, il cibo è di supporto per i piccoli uccellini che devono crescere.

In autunno, il cibo Bio Fit aiuta i volatili a prepararsi alle rigide temperature invernali.

In inverno, gli uccelli faticano a trovare il cibo da soli in natura.

Il cibo bio-fit per uccelli selvatici è composto da ingredienti biologici di alta qualità, adatto anche all’alimentazione umana!

Il cibo è composto da parti più morbide e parti più dure .. adattandosi quindi alle necessità di ogni specie.

Non vengono usati scarti!

Molto spesso, purtroppo, nel cibo per uccelli vengono normalmente utilizzati gli scarti delle industrie alimentari, compresa sporcizia ed avanzi di lavorazione.

I semi usati sono già sgusciati (aumentando la resa del prodotto), quindi possono essere utilizzati in qualsiasi parte della casa, terrazzo o giardino senza la necessita di dover raccogliere i gusci lasciati a terra dagli animali dopo il loro pasto.

✓ Senza guscio

✓ Per tutte le specie di uccellini selvatici

✓ Nessuno spreco

✓ Differenti tipi di ingredienti

✓ Biologico

✓ Ad alto tenore energetico

✓ Prodotti biologici

✓ Confezionato fresco

✓ Vegan

✓ Scatola trasparente richiudibile

✓ E’ rassicurante sapere che non alimentiamo i nostri amici animali con scarti di produzione, garantendo la loro salute!

Euro Service è un’azienda che nasce in Italia nel 2003 con l’obbiettivo di dare agli amici più fedeli dell’uomo prodotti di alta qualità, naturali, biologici, privi di sostanze chimiche e non testati!