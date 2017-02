Connect on Linked in

GUARDAMI OLTRE…! (Sanremo per il Sociale)

Rassegna di progetti artistici a sostegno di categorie sociali fragili

7-11 febbraio 2017 – II edizione

Dalle ore 16,30

Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo

Corso degli Inglesi, 18, 18038 Sanremo IM

Conduzione: Patrizia del Vasco e Maurizio Ferrini

IL PROGRAMMA

MARTEDI’ 7 FEBBRAIO ORE 16,30

SALUTI DI BENVENUTO:

ALBERTO BIANCHERI (Sindaco del Comune di Sanremo)

DANIELA CASSINI (Assessore Turismo, Cultura e Manifestazioni Comune di Sanremo)

ING. GIANCARLO PRESTINONI (Direttore Generale Casinò di Sanremo)

Progetti artistico-sociali

FESTIVAL DELLA CANZONE NAPOLETANA

MOSTRA AUDIO-VISIVA (in corso per tutta la settimana)

A cura di: Ass. Aladin; Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli.

Sezioni dedicate: Festival della Canzone Napoletana, collezioni Bovio-De Mura, Claudio Villa.

LAPIAZZAINCANTATA

IL PIU’ GRANDE CORO DEL MONDO

A cura di: Comune di Napoli: Assessorato alla Cultura e al Turismo; Regione Campania: Assessorato all’Istruzione, Politiche Sociali e Sport; MIUR: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Ospiti:

Nino Daniele (Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli)

On. Luigi Berlinguer (Pres. del Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della Musica per tutti gli studenti-MIUR)

Annalisa Spadolini (Coord. del Nucleo tecnico operativo CNAPM e coord. per il MIUR del Progetto “lapiazzaincantata”)

Renato Parascandolo (Ideatore e coordinatore del progetto “lapiazzaincantata”)

Prof. Giorgio Giusfredi (Dirigente Scolastico dell’I.C. Giovanni Pascoli di Aprilia –LT)

Il coro polifonico de lapiazzaincantata, il più grande coro del mondo, è composto da 13.000 giovani provenienti da 63 province di 17 regioni. Dopo il successo del grande concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli lo scorso 9 aprile, una porzione ridotta del coro composta da 42 elementi provenienti dalle scuole medie campane sarà sul palco del Teatro del Casino di Sanremo per esibirsi dal vivo in una serie di brani classici del repertorio napoletano, insieme ad alcune sorprese interpretate in esclusiva per “Guardami Oltre!”. Ad introdurre l’iniziativa saranno esponenti istituzionali e coordinatori didattici che parleranno del progetto e dei suoi sviluppi.

Esibizioni live

SANREMOINCANTATA

CORO DI VOCI BIANCHE DELL’ I.C. GIOVANNI PASCOLI DI APRILIA (LT)

RITA NUTI (Direzione)

MICHELE GAROLLA (Pianoforte)

LUIGI

PRESENTAZIONE CD OMAGGIO A LUIGI TENCO

ROBERTA ALLOISIO (voce)

ARMANDO CORSI (chitarra)

In occasione dell’uscita del Cd “Luigi”, Roberta Alloisio, da anni indicata come la voce femminile di Genova, forte di un intenso percorso a cavallo tra teatro e canzone che l’ha portata nel 2011 a vincere la Targa Tenco come miglior interprete e a collaborare poi con Luis Bacalov per il suo ‘Xena Tango’ e Armando Corsi, virtuoso chitarrista conosciuto per il suo talento e le sue collaborazioni artistiche (tra gli altri Ivano Fossati, Ornella Vanoni, Paco de Lucia), Targa Tenco ‘I suoni della canzone’ nel 2015, interpreteranno alcuni brani dell’album interamente dedicato al cantautore piemontese.

######

MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO ORE 16,30

Progetti artistico-sociali

MALATTIE RARE MA NON TROPPO

LA S.L.A.

A cura di: Radio LDR, la radio del sociale di Frattaminore (NA)

Ospiti:

Carla Miro (Presidente Ass. Radio LDR)

Impegnata su temi importanti, come quello delle Malattie Rare, ed in particolare sulla SLA, la presidente di Radio LDR parlerà dell’esperienza acquisita con il suo programma dedicato a questa materia, in virtù degli interventi di professionisti altamente specializzati, corrette informazioni relative alla gestione anche delle fasi problematiche della malattia e non trascurando i risvolti psicologici che riguardano il paziente ed il nucleo familiare.

SAHARAWI

IL POPOLO DIMENTICATO

A cura di: Ass. Rio De Oro Montefeltro ONLUS di Novafeltria (RN)

Ospiti:

Anna Bischi Graziani (Sostenitrice progetto)

Anna Bischi Graziani, vedova del grande cantautore Ivan, è una fervida sostenitrice del progetto missionario dedicato al popolo Saharawi, ad opera dell’Associazione Rio de Oro Montefeltro onlus. Ne parlerà in dettaglio, con dati, esperienze ed esempi alla mano, nell’ambito di “Guardami Oltre”, ripercorrendo la storia sfortunata di questa “gente del deserto”.

SANTA MARIA CAPUA VETERE PER IL SOCIALE:

“MITREOFILMFESTIVAL

FESTIVAL DI CORTOMETRAGGI E SCENEGGIATURE

A cura di: Ass. MitreoFilmFestival

Ospiti:

Avv. Antonio Mirra (Sindaco Comune S. M. Capua Vetere – CE)

Paola Mattucci (Presidente Ass. MitreoFilmFestival)

Lucilla Mininno (Direttore artistico Mitreo Film Fesstival)

e

FIREMUSICFESTIVAL

CONCORSO GIOVANI TALENTI DELLA MUSICA

A cura di: Ass. Fondiaria D’Angiò

Ospiti:

Gianfranco Di Rienzo (Presidente Ass. Fondiaria D’Angiò)

Vittorio De Scalzi (Direttore artistico FireMusicFestival)

Jole Canelli (Vincitrice 1a edizione FireMusicFestival)

Presentano

#5minutidivita

Aiutare e dare visibilità ai giovani film-makers italiani e promuovere e divulgare l’audiovisivo; questo l’obiettivo comune che due rilevanti rassegne culturali di Santa Maria Capua Vetere, il Mitreo Film Festival e il Fire Music Festival hanno concepito in un progetto dal titolo “5 minuti di vita” che porteranno avanti insieme illustrandone le fasi e gli sviluppi sul palcoscenico di “Guardami Oltre”. La presentazione sarà integrata dalle esibizioni live della giovane vincitrice canora del Fire Music Festival, Jole Canelli, e dalla performance del poliedrico Vittorio De Scalzi, direttore artistico dello stesso festival, che ripercorrerà, interpretando alcuni dei suoi brani più celebri, 50 anni di onorata carriera musicale.

Esibizioni live

SE…

Jole Canelli (Voce) – Vincitrice del Fire Music Festival 2016

Leonardo Marcucci (Chitarra)

Il duo si contraddistingue per la particolare tecnica chitarristica di Leonardo Marcucci e per la raffinata voce di Jole Canelli che insieme creano atmosfere coinvolgenti in grado di stupire e impressionare qualunque spettatore.

ROCK E BALLATE PER QUATTRO STAGIONI

Presentazione cofanetto raccolta brani di IVAN GRAZIANI

In occasione dei venti anni dalla scomparsa prematura di Ivan Graziani – la chitarra rock per eccellenza della musica d’autore – è stato pubblicato dalla Sony Music il 27 gennaio il triplo cofanetto, dal titolo “Rock e Ballate per Quattro Stagioni”, annunciato da settimane e atteso dai tanti appassionati di musica e del cantautore. Il progetto, comprendente 3 album, verrà presentato dalla vedova del cantautore, Anna Bischi Graziani.

50 ANNI DI CARRIERA: L’ ITALIA ATTRAVERSO LE SUE CANZONI

VITTORIO DE SCALZI

Fondatore dei New Trolls, co-autore con Fabrizio De Andrè, del primo “concept album” delle musica italiana (“Senza orario e senza bandiera”), musicista dall’amina prog e al contempo dialettale, compositore di brani di alcuni dei più noti artisti pop della nostra scena musicale, Vittorio De Scalzi festeggia i suoi 50 anni di carriera e sul palco della città che lo ha visto partecipare al festival ben 8 volte interpreterà alcuni dei suoi brani più rappresentativi, probabilmente nati proprio in questo ambito.

######

GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO ORE 16,30

Progetti artistico-sociali

ELEGIA PER L’ARTICO

MUSICA CONTRO I CAMBIAMENTI CLIMATICI

A cura di: Greenpeace Italia Onlus

Video clip di Ludovico Einaudi

Ospiti:

Giuseppe Onufrio (Direttore Esecutivo Greenpeace Onlus)

Un appello firmato da oltre otto milioni di persone per la firma di un accordo a protezione dell’Artico dallo sfruttamento e dai cambiamenti climatici; un videoclip che ritrae lo scioglimento dei ghiacci nel mentre dell’esecuzione al piano di Ludovico Einaudi, trasportato in loco per far sentire la musica ispirata ed appositamente composta per questo panorama unico al mondo. Della campagna scandagliata da Greenpeace sull’argomento e della sua evoluzione se ne parlerà insieme a Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo della più importante organizzazione ambientalistica.

RACCOGLIENDO MI TRASFORMO

VENDEMMIATERAPIA

A cura di: O.D.V. La bottega dei semplici pensieri di Quarto (NA)

Ospiti:

Mariolina Trapanese (Presidente.O.D.V. La bottega dei semplici pensieri)

Aldo Errico (Sostenitore delle attività O.D.V. La bottega dei semplici pensieri)

Emanuela Russo (Resp. Comun. azienda vitivinicola Cantine Astroni – Na)

Roberto Del Giudice (Utente-destinatario progetti O.D.V.)

Il progetto “Raccogliendo mi trasformo” nasce con lo scopo di permettere a ragazzi diversamente abili di poter interagire con le aziende agricole, per raccogliere prodotti della terra in base al ciclo delle stagioni. Un’esperienza di vita legata alla cultura agricola, ideata e portata avanti dall’associazione campana La bottega dei semplici pensieri, che si pone come una vera e propria formazione quotidiana completa nel settore agricolo.

SOGNANDO

CANTO CONTRO I MANICOMI

A cura di: Paolo Zefferi per RAI News 24

Ospiti:

Don Backy

L’argomento della “follia” è trattato con grande sensibilità da Don Backy in anni in cui stava iniziando, in Italia, un importante dibattito che avrebbe portato, nel 1978, all’approvazione della legge Basaglia. Il duo brano “Sognando”, bocciato senza appello dalla commissione del Festival di Sanremo, dovrà aspettare Mina per diventare nazional-popolare. Il suo autore ne ripercorrerà la vicenda con una particolare attenzione alle tematiche della legge Basaglia.

Esibizioni live

PIANETA DONNA

PRESENTAZIONE CD + LIVE

Testi e musica: Don Backy

Arrangiamenti: Enzo Polito

Produzione: Ediz. Ciliegia Bianca sas

Distribuzione: Sony

In anteprima ed esclusiva per “Guardami Oltre”, Don Backy presenterà, e offrirà un assaggio live, del suo nuovo album PIANETA DONNA, un progetto particolarmente vicino all’universo femminile, contenente 13 brani, tra inediti, successi e alcune canzoni scartate dai vari festival di Sanremo nel corso degli anni.

PARENTI LATINI

PRESENTAZIONE CD + LIVE

Produzione: Italiana dischi

Distribuzione: Believe

Ospiti:

M° Peppe Vessicchio

I solisti del Sesto Armonico

La famiglia intesa come esigenza di intrecciare relazioni umane seguendo l’istinto e l’armonia che amalgama gli elementi, esattamente come in una partitura musicale: questo il senso del progetto che Peppe Vessicchio e i Solisti del Sesto Armonico hanno fatto confluire in un nuovissimo album dal titolo PARENTI LATINI. Nel repertorio del gruppo , che si esibirà diretto da Vessicchio proprio nell’ambito di “Guardami oltre. Sanremo per il sociale” una serie di composizioni aderenti alla storia ed al vissuto comune e individuale: da “Amapola” a “Beautiful that way”, da Pastorius a Mahler passando naturalmente anche per la canzone napoletana.

######

VENERDI’ 10 FEBBRAIO ORE 16.30

Saluti di

Verdiano Vera (Direttore FIM-Fiera Internazionale della Musica)

La 5ª edizione del FIM, Fiera Internazionale della Musica che si è affermata all’interno della comunità dei musicisti e degli operatori del settore per il respiro internazionale e la qualità dei suoi contenuti, si terrà per la seconda volta consecutiva alla Fiera di Erba (CO) dal 26 al 28 maggio 2017 e offrirà ai

visitatori nuovi motivi di interesse per non mancare all’appuntamento. Il Direttore ne offrirà un’anteprima al pubblico di “Guardami Oltre”

Progetti artistico-sociali

IL CANTIERE DEI SOGNI

TEATROSORDOCIECHI

A cura di: Ass. Lega del Filo d’Oro Onlus di Osimo (AN)

Rossano Bartoli (Segretario Generale Lega del Filo d’Oro Onlus)

Francesco Mercurio (Esperto giuridico Lega del Filo d’Oro Onlus)

Valentina Stronati (Assistente-interprete)

L’esperienza di teatro, nel contesto della Lega del Filo d’Oro, trova la sua ragion d’essere in un’ottica di intervento riabilitativo globale, che investe pertanto tutte le aree di intervento educativo, dall’autonomia personale, alla comunicazione, all’orientamento, all’area socio-affettiva e ricreativa. “Il cantiere dei sogni” è una compagnia di teatro integrato formata da una ventina di persone in cui gli attori protagonisti sono persone disabili, operatori e volontari: il progetto mira ad incrementare significativamente le occasioni di socializzazione, di sperimentarsi in ruoli sempre diversi, e sebbene meno rassicuranti, comunque molto gratificanti. La Lega del Filo d’Oro sarà inoltre presente a “Guardami Oltre” con la testimonianza di Francesco Mercurio, sordo-cieco laureatosi in giurisprudenza, che ripercorrerà le tappe più difficili della sua esperienza universitaria e lavorativa facendoci capire come la forza di volontà è all’origine di ogni successo.

CRUDOO

BRINDANDO IN BRAILLE

A cura di: Azienda vinicola Giorgi S.R.L. di Canneto Pavese (PV)

Ospiti

Fabiano Giorgi (Direttore Azienda Giorgi)

Domenico Pagliuca (Direttore del marketing)

Primo e unico spumante non filtrato, che mantiene intatti tutti i suoi profumi e sapori, la ‘perla d’uva” della cantina Giorgi si chiama ‘Crudoo” ed ha concepito – in occasione di “Guardami Oltre” un’etichetta sulla bottiglia in braille, per dare la possibilità ai non vedenti di conoscere le caratteristiche tecniche e proprietà organolettiche del vino ancor prima di degustarlo.

EVASIONE COL COLORE

DIPINTI DAL CARCERE

A cura di: Casa di Reclusione di Sanremo (IM)

Ospiti:

Dott. Francesco Frontirré (Direttore Casa di Reclusione)

Antonella Cotta (Direttore artistico)

Roberta Bonavera (Assistente progetto)

Da una lunga esperienza professionale a contatto col mondo dei detenuti, nasce un progetto che tenta di scoprire quanto di positivo e creativo ci sia anche in persone che hanno compiuto atti non consoni alla vita sociale. Autrice è l’avvocato penalista e pittrice Antonella Cotta.

CANTA COME MANGI

SALUTE E IGIENE VOCALE

A cura di: Ass. Musicale Frequenze di Airola (BN)

Ospiti:

Prof. Dott Alfonso Gianluca Gucciardo (ORL, Medico dell’Arte)

Dr. Vincenzo De Honestis (Biologo, Nutrizionista)

Dott.ssa Nunzia Carrozza (Musicista, Logopedista)

Un gruppo di lavoro rivolto a coloro che usano la voce in modo professionale per fornire una visione olistica e un approccio a tutto tondo nella conoscenza, salvaguardia e sviluppo delle proprie potenzialità vocali.

MEDICINA ECO SOSTENIBILE

SALUTE A DIFESA DEL CITTADINO

A cura di: Ass. Libertà e Salute di Napoli

Ospiti:

Dott. Pasquale Aiese (Pres. Ass. L. e S. – Medico Omeopata e Agopuntore)

Una nuova capacità del paziente nel gestire la sua condizione di sofferenza e un migliore rapporto del cittadino con le Istituzioni Sanitarie: questo è il progetto messo a punto daL Dott. Pasquale Aiese col fine di vigilare sulla ricerca scientifica, con intenti sociali ed evolutivi. Una scienza medica all’insegna del Codice Deontologico, contro la sperimentazione umana e animale e a favore dell’implementazione di Comitati Bio-Etici alla portata del cittadino.

LA MUSICA FA CRESCERE I POMODORI

PRESENTAZIONE LIBRO

A cura di: M° Peppe Vessicchio, Angelo Carotenuto

Edizione: Rizzoli

Ospiti:

M° Peppe Vessicchio

Saggio pop autobiografico ricco, profondo e divertente, La musica fa crescere i pomodori, è un’opera nata dalle conversazioni di Peppe Vessicchio con Angelo Carotenuto. L’arte del comporre una musica anche non esteticamente perfetta ma ricca di vibrazioni che possano stimolare al benessere perfino gli esseri privi di una forma mentis come le piante, il talento, la passione e la capacità di trasferirla, saranno le principali argomentazioni, filtrate dalla sua stessa esperienza personale, su cui dibatterà l’autore focalizzandosi principalmente sulla cura e sugli effetti straordinari che l’armonia può portare nelle nostre vite.

Esibizioni live

HELLEQUIN

B AND B & B

Tre fratelli, Beatrice, Luca e Alberto che si ritrovano insieme, sul palco e nella vita, per un progetto rivolto ad una musica “raccontata”, che colloca i brani in contesti tematici e costruisce situazioni che li legano l’uno all’altro in una sorta di viaggio ideale. Ultimo lavoro uscito, Hellequin, è improntato ad una ricerca di sonorità che abbracciano il prog e il folk, al fianco grandi artisti italiani. Una sorta di partenza, dal quale prenderanno le basi per costruire e raccontare storie, testuali e musicali, completamente nuove, più indipendenti l’una dall’altra, tenendo comunque fede a quello che era il progetto originario e dando voce a leggende e pagine della tradizione, con un occhio di riguardo a quella valsusina e piemontese.

UNIVERSO

ZIBBA

Al festival di Sanremo 2017 Zibba, cantautore ormai affermato nell’olimpo dei parolieri che collaborano con i più grandi nomi della scena musicale italiana corrente, sarà presente con i brani “Togliamoci la voglia” e “Spostato di un secondo”, scritti rispettivamente per Raige e Giulia Luzi e Marco Masini. Sul palco di “Guardami Oltre” Zibba darà invece un assaggio live del proprio talento interprendo “Universo”, l’ultimo singolo prodotto da Andrea Mariano dei Negramaro, ulteriore conferma della sua poliedricità d’artista.

######

SABATO 11 FEBBRAIO ORE 16,30

Progetti artistico-sociali

CREATIVITA’ CHE SBALLA

PREVENZIONE AIDS

A cura di: V.O.L.A. Volontari Ospedalieri Lotta Aids – NA

Ospiti:

Dott. Vincenzo De Falco (Presidente ass. VOLA)

Dott. Alfredo Franco (Infettivologo)

La capacità di una comunità del prendersi cura delle persone come valore di civiltà, è un elemento centrale della vita delle città, elevando in tal modo la qualità dell’offerta in risposta alla domanda della popolazione che vive un disagio sociale. L’Associazione di volontari ospedalieri V.O.L.A., da anni impegnata nella prevenzione delle Malattie Sessualmente Trasmesse (MST), offrira sul palco di “Guardami Oltre” una panoramica delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti finora.

ASS. OUTSIDER ONLUS DI TORINO PER IL SOCIALE

presenta tre progetti dedicati a teatro, arte e musica

POLVERE

TEATRODISABILE

Ospiti:

Fratel Marco Rizzonato (Fondatore Ass. Outsider Onlus)

Barbara Altissimo (Regista, coordinatrice progetto Polvere)

Il progetto ”POLVERE – la vita che vorrei” nasce dalla collaborazione tra l’associazione Outsider Onlus con l’associazione Liberamenteunico, iniziata nel marzo 2011 su indicazione della direzione della Scuola del Teatro Stabile di Torino, portando alla pianificazione di un percorso formativo con alcuni ospiti del Cottolengo di Torino.

LA VITA CHE VORREI

Paolo Mantovani (Voce recitante)

SKYDREAM

PITTURA SENSORIALE

Ospiti:

Margherita Bignamini (Coordinatrice Outart Group)

Veronica Perrone (Coordinatrice Outart Group)

SKYDREAM è un percorso guidato d’immaginazione per fruire dell’arte attraverso più sensi: un’esperienza unica da condividere insieme e un invito a riflettere sul rapporto tra la propria visione e quella altrui. Il progetto, a cura dell’ dell’Associazione Outsider, composta da Fratel Marco Rizzonato, Margherita Bignamini e Veronica Perrone, vuole rappresentare un momento artistico di inclusione, confronto e apertura, valori fondanti dell’associazione e che Outsider porta avanti da anni con le sue molteplici attività.

SOGNANDO I CIELI

Debora Sgro (Voce)

Federica Scirè, Chiara Demorra, Nadia Pasqualotto (accompagnatori sensoriali)

TAMBURI PITTURATI

MUSICA CON IL RICICLO

Ospiti:

Sergio Cherubin (Regista, coordinatore gruppo Drum Teatre)

RITMI DELLA VITA

Ilaria Stradiotto, Elisa Mariano, Serena Carrino, Carlotta Putetto, Nicole Guarini,

Francesco Barberis, Alberto Storiano, Davide Mariano (Percussionisti Drum Teatre)

“DrumTheatre” è l’appuntamento con un’emozione profonda, arcaica, primitiva che, con sapiente intelligenza, passione e molta applicazione, Sergio Cherubin, l’ideatore, il regista, il conduttore della sorprendente kermesse musicale, ha saputo sviscerare con un progetto senza pari che dovrebbe diventare un patrimonio da condividere con tutti coloro che ancora non hanno avuto la fortuna di poterlo incontrare.

NON SIETE SOLI

I BAMBINI E IL SISMA

A cura di: Ass. Naz. Bersaglieri, Ass. Naz. Vigili del fuoco (sez.Forlì-Cesena), Ass. di Protezione Civile, volontariato.

Ospiti:

Ing. Giuseppe Loberto (Coordinatore del progetto)

I contatti diretti dell’ing. Giuseppe Loberto con il Sindaco di Visso (MC), uno dei siti gravemente danneggiati nella scossa di ottobre in cui ha operato il funzionario dei vigili del fuoco nell’emergenza, hanno consentito d’elaborare un progetto sostenibile, riguardante il completamento di una ristrutturazione e messa in esercizio di una scuola materna – elementare con la fornitura d’arredi interni, la realizzazione del parco esterno ludico in erba sintetica antinfortunistica con grandi giochi per bambini. Per raccogliere fondi destinati a tale progetto sono stati realizzati lo scorso dicembre due spettacoli musicali e di cabaret. A Sanremo Loberto parlerà dei risultati concreti raggiunti a favore di questa causa.

Esibizioni live

L’UNIVERSO DEI DIVERSI

SUSY BARBATO (Cantautrice)

La giovanissima cantautrice nata sotto una stella un po’ “imperfetta” interpreterà dal vivo per la prima volta un brano scritto appositamente per le categorie sociali fragili come lei, ideale colonna sonora per il palcoscenico sociale di Sanremo: “L’Universo dei Diversi”.

GUITAR SOLO

ANTONIO ONORATO

Live dall’omonimo CD distribuito da Sony

Percorrendo i suoi 25 anni di carriera e con l’ausilio delle sue “chitarre speciali”, Antonio Onorato propone brani della sua discografia e anche qualche rilettura in chiave molto personale di temi della tradizione classica napoletana e non solo.

La performance, ricca di colori e suoni che si intersecano con immagini, attraverserà i 5 continenti, vedendo l’integrazione di diverse culture, da quella classica mitteleuropea fino a quella indiana.

In chiusura:

ESIBIZIONE DELLA FANFARA DEI BERSAGLIERI IN CONGEDO

ASS. NAZ. BERSAGLIERI SEZIONE DI LONATE POZZOLO (VA)

GUARDAMI OLTRE…!

Pagina FB ufficiale:

https://www.facebook.com/guardamioltre/?fref=ts