Giovanna D’Angi Feat. Paolo Ruffini – Semplicemente Innamorata

Connect on Linked in

Un Sanremo alle spalle, una carriera ormai decennale da protagonista nel mondo del Musical, un film insieme a Nino Frassica, due anni nei teatri come cantante e ballerina per Michelle Hunziker, una voce potente, duttile, capace di cantare qualsiasi brano, un carattere da amazzone e la capacità di essere autoironica. Questa è Giovanna D’Angi che si appresta ad entrare nelle case degli italiani con “Semplicemente Innamorata” il primo singolo presentato da un divertente videoclip in cui è protagonista insieme al noto attore/presentatore Paolo Ruffini.

“Semplicemente Innamorata” racconta una storia che, probabilmente, abbiamo vissuto noi tutti, una cotta colossale non corrisposta, che nel videoclip, viene scherzosamente amplificata e Giovanna D’Angi si ritrova ad “impazzire” per amore; così, dopo un’attività da stalker nei confronti di un istrionico Ruffini, si riduce in camicia di forza, “curata” da quattro infermiere ballerine.

Il brano è stato scritto e prodotto da Raffaele Andrea Viscuso e dall’etichetta discografica romana 49 Records.