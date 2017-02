Les Enfants – Miracolo

Connect on Linked in

I LES ENFANTS hanno sorpreso tutti quelli che ancora non li conoscevano nel recente live a XF 10 con il loro sound internazionale: un dream pop cantato in italiano unico nel suo genere.

Dopo i due EP che li hanno portati dal vivo per tutta Italia, sono finalmente pronti per l’esordio sulla lunga distanza. Il nuovo disco si chiamerà ISOLE e uscirà ad aprile. Lo annunciano presentando oggi un primo video ufficiale, Miracolo, per la regia di Lilia Carlone.

“MIRACOLO è qualcosa di inaspettato, un cambio di rotta, una rivelazione, un fulmine nel cielo…è una sfida persa, una novità inaspettata, è qualcosa per cui hai lottato, è una nuova alba, è cadere, rialzarsi e rinascere dalla terra.”

Parlando del disco, i ragazzi lo descrivono come un esperimento, una fase creativa senza troppi schemi, dove è stato possibile mescolare le loro sonorità con altre:

“ISOLE è un disco che abbiamo creato, scritto, arrangiato insieme a Giuliano Dottori;

è un esperimento nato dal gioco, senza troppe regole o tempi;

è un ibrido dove si possono trovare spunti rock, funk, suoni elettronici e cantautorato, nuove intuizioni.

ISOLE siamo noi lontani ma vicini, è parlarsi senza ascoltarsi, è viversi senza conoscersi.

ISOLE è un esperimento a 5 mani.”

CREDITI VIDEO

Director / Camera / Editing – Lilia Carlone

Armando Bonfanti, Matteo Marsili

Assistant – Antonio Boi, Matteo Marsili

Il video è stato girato in parte in una sorta di discarica (situata davanti al centro commerciale più grande d’Europa), in parte in montagna