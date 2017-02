La Griffe – Hypno-pop, la recensione

Hypno-pop è un ep interessante, dal sapore pop, con una “manciata” di elettronica.

Deserto il primo pezzo, ha un testo intenso, supportato da una buona melodica. Where are you going? ha un ritmo coinvolgente e un testo che rappresenta in pieno la generazione di oggi. Altrove, il terzo pezzo, colpisce subito per la melodica, che forse in parte, ricorda un po’ Caparezza. Suoni sembra un pezzo “sparato fuori” dagli anni ’80. Conclude l’ep, Non ti girare (remix) che ricorda in parte i Bluvertigo ed in parte i Subsonica.

Un ep di debutto che fa ben sperare, che riesce a regalare all’ascoltatore un pop non banale, ben accompagnato dall’elettronica, su melodie ritmate ma un po’ malinconiche.

Il mio voto è: 7 1/2. Da comprare.