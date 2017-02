Project-TO – The White Side, The Black Side, la recensione

Connect on Linked in

O lo ami o ti fa “cagare”. Non c’è via di mezzo per The White Side, The Black Side, doppio album di esordio del collettivo autorale Project-TO.

Sei brani di ricerca, tra house, dark ambient, trip hop, rave e techno. Tutto viene strutturato e destrutturato, dando vita ad un concept musicale decisamente originale ed innovativo, ma non per “l’orecchio” di tutti.

Si tratta di una creazione, che si muove tra due contrapposte prospettive, quella “bianca” forse più fruibile e quella “nera” più ostica.

Project-TO, formato dal noto sperimentatore e studioso del suono Riccardo Mazza, dalla fotografa/videomaker Laura Pol e dal pianista/tastierista Carlo Bagini si presenta al suo esordio con questa prova che convince.

Voto: 7

Tracklist:

The White Side

01.I Hope

02.Sign of the Earth

03.Look Further

04.Rebirth

05.Ya-Ho

06.Roger

The Black Side

01.Black I Hope

02.BlackSign of the Earth

03.BlackLook Further

04.BlackRebirth

05.BlackYa-Ho

06.BlackRoger

Link Utili:

www.facebook.com/projectto

www.youtube.com/channel/UCmhP