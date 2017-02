Alfredo Olivieri – Vivo così

Connect on Linked in

Vivo Così, il secondo singolo di Alfredo Olivieri, tratto dall’album Solo – edito da Areasonica Records e lanciato nel giugno di quest’anno. Alfredo Olivieri è un cantante e compositore bolognese con una lunga carriera alle spalle fatta di collaborazioni importanti, come quella con i Sensitiva Immagine, band celebre sulla scena underground bolognese, e di un’intensa carriera live che conta all’incirca 400 palchi italiani tra cui il Roma Radio Deejay Live Festival.

Il progetto Solo ha già ricevuto molteplici riscontri dalla critica, come ad esempio la bella recensione, a cura di Davide Cuccuragni, su EXIT WELL: “Solo è un album che ripropone una scanzonatezza e un brio propri di una decade nostalgica per alcuni e sconosciuta per altri”.

Dotato di un groove accattivante, il sound del disco richiama piacevoli suggestioni provenienti dall’universo swing e della musica leggera tipicamente anni ’80.

Vivo Così è un brano leggero e spensierato con al suo interno sonorità tipiche del pop italiano unite ad un ritmo coinvolgente e spiritoso: la canzone, che racconta della libertà di essere se stessi e di portare avanti un personalissimo stile di vita seppure particolare e fuori dagli schemi, è accompagnata dall’allegro e colorato videoclip, per la regia di Oscar Serio, che ha come protagonisti gli invitati e gli sposi di una festa di matrimonio a dir poco sui generis!