RedSeason – Dreaming Awake

Dreaming Awake, debut album dei RedSeason, edito dalla label bolognese Areasonica Records. Nonostante sia la prima esperienza discografica per il duo emergente, i RedSeason si sono già fatti notare dal pubblico durante le loro numerose esibizioni live nei Music Pub della Toscana, loro terra natìa.

Il disco, composto da cinque tracce, si distingue grazie a un sound tipicamente pop influenzato da velate sonorità elettroniche. La voce di Lorenzo Manzoni, accompagnata dagli accattivanti riff di pianoforte e chitarra di Pietro Tedesco, dà vita ad atmosfere oniriche: un viaggio musicale nostalgico teso verso la rinascita.

L’uscita dell’album è accompagnata dal primo singolo All Finish In Summer, brano ritmato e malinconico, e dal videoclip omonimo girato fra Rimini e Bologna per la regia di Oscar Serio. Le melodie sognanti di All Finish In Summer ci prendono teneramente per mano e ci trasportano alla deriva di sentimenti e speranze d’amore.