Maggie Balog – Overkind

Una personalità originale e travolgente quella di Maggie Balog, giunta ora al suo secondo album Overkind, edito dalla label bolognese Areasonica Records. La cantautrice croata vanta già una ricca esperienza live che la porta, negli ultimi anni, in giro per numerosi live club e jazz festival italiani. La sua musica spazia dal rock all’art pop fino all’elettronica, senza escludere influenze dal mondo blues e jazz.

Il titolo dell’album, Overkind, racchiude in una parola nuova un mondo inconsueto, un universo straordinario oltre i confini di ciò che conosciamo. Le dieci tracce del disco sono una sintesi dell’animo cantautorale di Maggie Balog dove l’amore, espresso in tutte le sue declinazioni, diventa filo conduttore del disco: un sentimento che incarna l’essenza di ogni canzone.

Il primo singolo Tried To Miss You è una ballata romantica in cui la voce delicata e coinvolgente della cantautrice racconta le dinamiche di una storia estiva con tutti i suoi profumi, i suoi colori ma anche le sue forti nostalgie. Maggie Balog è passione dirompente e con le sue suggestive ed evocative immagini canore è in grado di proiettare chi ascolta verso un imprevedibile ed affascinante altrove.