BADBADNOTGOOD: due nuove imperdibili date estive italiane per l’innovativa band canadese

I Badbadnotgood tornano – dopo il successo della prima assoluta italiana a Roma lo scorso novembre – per due uniche date live estive annunciate da Radar Concerti: il 28 giugno al Parco della Musica di Padova e il 29 giugno al Magnolia Estate di Milano.

Canadesi di Toronto ed esponenti di primo piano della scena crossover jazz locale, Matthew Tavares (keyboards, synths), Chester Hansen (bass) e Alexander Sowinski (drums) si conoscono nel 2010 e in soli sei anni ridefiniscono le regole dell’abstract hip hop, conquistando negli anni un pubblico sempre più numeroso.

A luglio 2016 pubblicano il nuovo album ‘IV’ (Innovative Leisure/Goodfellas) prodotto insieme al sassofonista Leland Whitty, che diventa il quarto componente della band. Tante le collaborazioni in questo disco: Kaytranada, nuova star della scena elettronica e del producing e fresco d’esordio su XL Recordings e Sam Herring dei Future Islands, uno dei performer più potenti visti in circolazione negli ultimi anni, oltre a Colin Stetson (Arcade Fire), Mick Jenkins e Charlotte Day Wilson.

Dal Coachella a Glastonbury i Badbadnotgood hanno suonato ovunque le proprie composizioni e collaborato con alcuni dei più importanti artisti della scena attuale: Tyler the Creator, Earl Sweatshirt, Frank Ocean, MF Doom, Pharaoh Monch. Nel 2012 hanno partecipato alla colonna sonora di ‘The Man with the Iron Fists‘, un film diretto da RZA con Russel Crowe e Lucy Liu.

Torna in Italia per due imperdibili date estive la band canadese più eclettica e innovativa della scena internazionale

28.06.17 – PADOVA – Parco della Musica

29.06.17 – MILANO – Magnolia Estate

PREVENDITE

http://www.mailticket.it/evento/9988

http://www.mailticket.it/evento/9991