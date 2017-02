NOWHERE presentano il videoclip di “DREAMS” il nuovo singolo tratto da “WHERE WE BELONG”

Connect on Linked in

“DREAMS” è il nuovo singolo dei NOWHERE estratto dall’Ep d’esordio “Where we belong”.

DREAMS. E’ una ballata malinconica dedicata al dolore che si prova per la scomparsa di una persona cara.

Il protagonista del videoclip, diretto da Luca Rapuzzi, è un padre, che dopo la tragica perdita della compagna, si ritrova solo con la giovane figlia. Lo scorrere degli anni non cura la ferita e l’uomo col tempo diventa una figura che non ha più coraggio di essere. La disperazione non evolverà mai in accettazione e lo renderà prigioniero del suo stesso passato.

Con “Dreams” i Nowhere regalano una performance carica di sentimento e rabbia, un grido disperatamente dolce e straziante, megafono di emozioni potenti e contraddittorie, enfatizzate dalla bellezza delle riprese e dalla struggente interpretazione dei protagonisti. Le melodie sono un’esplosione di dolore cieco, senza pace né redenzione.

CREDITS.

Attore (Padre): Umberto Galvan Di Piedimonte

Attrice (Madre): Nika Delpero

Attrice (Bambina): Lucrezia Ravelli

Scenografia: Silvia Lorica

Direttore della fotografia: Stefano Resciniti

Runner: Jacopo Zomparelli

Regia, D.O.P. & drone operator: Luca Rapuzzi – IndieBox Music

Dreams è stata registrata negli studi di IndieBox Music Hall a Brescia da Giovanni Bottoglia.

Mix e Mastering: IndieBox Music Hall, Brescia.

Album: Where we belong.

Artista: Nowhere.

Ufficio Stampa: IndieBox Music.

BIOGRAFIA & MUSIC. I Nowhere sono una band alternative metal nata a Brescia nel febbraio del 2015. Partendo da un repertorio composto da cover e facendosi sin da subito notare nei locali della zona, iniziano ad elaborare un proprio suono e una propria identità musicale, che li spingerà più tardi, nel luglio del 2016, a comporre e incidere il primo EP di inediti, “Where we belong”, registrato negli studi di Indiebox Music Hall a Brescia da Giovanni Bottoglia. Il 6 febbraio pubblicano il videoclip di “Dreams”, primo estratto da “Where we belong”

Il sound della band alterna episodi dinamici e aggressivi a momenti più distesi, ritmiche travolgenti e ballate emotivamente intense dalle atmosfere dark.

I testi, evocativi e autentici, indagano l’amore, la perdita, i sogni: tematiche romantiche e spirito tragico.

LIVE 2017. Next Gigs:

17 Febbraio – RockOut – Cazzago San Martino (BS)

11 Marzo – Babb – Manerbio (BS)

I Nowhere sono: Voce: Danilo Niola – Chitarra solista: Andrea Pecoraro – Chitarra ritmica: Diego Molinari – Basso: Francesco Conzadori – Batteria e cori: Alessandro Massa.