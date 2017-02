Pasquetta 17 aprile, torna la Caccia al Tesoro Botanico di Grandi Giardini Italiani

Lunedì 17 aprile 2017, giorno di Pasquetta, torna la Caccia al Tesoro Botanico di Grandi Giardini Italiani, uno degli appuntamenti più attesi e amati dalle famiglie.

28 i giardini in tutta Italia che organizzeranno questo evento ludico-didattico, tutti aderenti a Grandi Giardini Italiani, il network dei più bei giardini visitabili d’Italia ( www.grandigiardini.it ).

La Caccia al Tesoro Botanico di Grandi Giardini Italiani rappresenta ormai un appuntamento fisso per grandi e bambini e da sempre riscuote moltissimo successo perché permette alle famiglie di vivere in modo diverso una giornata tradizionalmente dedicata alle gite fuoriporta, approfittando dei primi giorni di primavera e andando alla scoperta della natura in maniera gioiosa e giocosa in alcuni dei giardini più belli d’Italia, tra isole, labirinti, laghetti, boschi, giochi d’acqua, sculture, vialetti e veri e proprio musei all’aria aperta!

L’evento è dedicato alle famiglie, e rivolto in particolar modo ai bambini in età scolare, dai 6 ai 12 anni, che potranno scoprire i tesori botanici custoditi nei giardini attraverso differenti attività pensate apposta per loro.

E mentre i bambini saranno impegnati nella Caccia al Tesoro, ai genitori e ai fratellini più piccoli verranno proposte altre attività a tema green, alla scoperta dei giardini e della natura.

I giardini in cui si terrà la Caccia al Tesoro Botanico di Grandi Giardini Italiani, suddivisi per Regione:

PIEMONTE

Castello di Miradolo (S. Secondo di Pinerolo, TO)

Villa Ottolenghi Wedekind (Acqui Terme, AL)

Villa Badia (Sezzadio, AL)

Oasi Zegna (Trivero, BI)

LOMBARDIA

Giardino Botanico Heller (Gardone Riviera, BS)

Il Vittoriale degli Italiani (Gardone Riviera, BS)

Isola del Garda (S. Felice del Benaco, BS)

Rocca di Lonato del Garda (Lonato del Garda, BS)

Parco Nocivelli (Verolanuova, BS)

Villa del Grumello (Como)

Villa Carlotta (Tremezzina, CO)

Giardini di Villa Melzi d’Eril (Bellagio, CO)

Parco della Fondazione Minoprio (Vertemate con Minoprio, CO)

Rossini Art Site (Briosco, MB)

Giardini di Villa Monastero (Varenna, LC)

Villa della Porta Bozzolo – FAI (Casalzuigno, VA)

VENETO

Castello di San Pelagio (Due Carrare, PD)

Castello di Roncade (Roncade, TV)

Villa Trissino Marzotto (Trissino, VI)

LIGURIA

Villa Serra (Sant’Olcese, GE)

Giardini Botanici Hanbury (Ventimiglia, IM)

EMILIA ROMAGNA

Giardino di Palazzo di Varignana (Varignana, BO)

Labirinto della Masone (Fontanellato, PR)

TOSCANA

Parco della Villa Reale di Marlia (Marlia, LU)

Giardino Bardini (Firenze)

Giardino Storico Garzoni (Collodi, PT)

LAZIO

Roseto Vacunae Rosae (Roccantica, RI)

Castello Ruspoli (Vignanello, VT)