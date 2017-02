Il Doppiatore di Angelo Maggi, torna a teatro dal 28 febbraio al 12 marzo 2017

Torna a Roma – stesso teatro, stesso periodo, stesso cast – il primo e l’unico spettacolo dedicato all’arte del doppiaggio italiano: la voce di Tom Hanks, Bruce Willis, Robert Downey Jr, Il Commissario Winchester dei Simpson, Mark Harmon di NCIS e James Spader di Black List, ovvero Angelo Maggi, porterà dal 28 febbraio al 12 marzo sul palco del Teatro Belli il suo DOPPIATTORE: una performance teatrale e cinematografica, musicale e colloquiale che, ospitando illustri ospiti del mondo italiano del “dubbing”, assumerà ogni sera una veste diversa. Ad accompagnare Maggi nel suo viaggio caleidoscopico oltre il sonoro della pellicola ci sarà Vanina Marini, alternata sullo schermo da quattro inconfondibili paia di corde vocali, quelle di Pino Insegno, Massimo Lopez, Marina Tagliaferri e Luca Ward. In sala, tra le interazioni col pubblico e le interpretazioni in diretta di alcuni degli spezzoni cinematografici più noti scelti ad hoc per esaltare la tecnica del doppiaggio in sala, Maggi chiamerà alcuni tra i professionisti dalle voci più riconoscibili per film musicali, drammi, documentari, cartoni animati e fiction. Si comincerà il 28 febbraio con Gabriella Scalise e, a seguire, per ogni giorno di rappresentazione, Gino La Monica (1 marzo), Fabrizio Pucci (2), Stefano Benassi (3), Claudia Razzi (4), Marina Tagliaferri (5), Gabriele Lopez (7), Francesco Pezzulli (8), Giorgio Borghetti (9), Gio Gio’ Rapattoni (10), Claudia Catani (11) e Alessandro Rossi (12). Vi saranno inoltre, come da tradizione oramai acquisita, due repliche pomeridiane speciali monotematiche: domenica 5 marzo saranno ospiti sul palco le voci di NCIS (Antonella Baldini, Patrizia Burul, Ambrogio Colombo, Stefano Crescentini, Valentina Favazza, Francesca Fiorentini, Alessandro Quarta, Laura Romano, Fabrizio Vidale), mentre una settimana dopo Il Doppiattore ospiterà le voci di IL TRONO DI SPADE (Sandro Acerbo, Claudia Catani, Letizia Ciampa, Simone Crisari, Daniele Giuliani, Mauro Gravina, Riccardo Rossi, Edoardo Stoppacciaro).

“Il doppiattore” – come afferma Maggi nella sua lectio magistralis – è il mestiere di colui che prima di tutto è un attore con il compito di dare espressione, nella nostra lingua, alle emozioni che altri hanno creato nella loro: in tale ambito lo spettacolo rappresenta una eccellente e rara occasione per il pubblico di conoscere da vicino e vedere chi si nasconde dietro una “Voce” che lo accompagna quotidianamente nelle sale cinematografiche o davanti al piccolo schermo, ma – ancor più – lo spettatore potrà assistere ad una vera propria seduta di doppiaggio dal vivo, entrando magicamente in sala insieme ai protagonisti del sonoro.

Un’iniziativa realizzata grazie al sostegno di Cinedubbing, con il patrocinio del Municipio I Centro Storico del Comune di Roma e Pro Loco Roma Capitale, in collaborazione con scuola di teatro Studio Enterprise, MKTP, Anad, Cat Sound e Safe & Sound. Gli abiti di scena sono di Kilt.

Scritto e diretto da

Angelo Maggi

Con Vanina Marini

e con l’amichevole partecipazione in video di

Pino Insegno

Massimo Lopez

Marina Tagliaferri

Luca Ward



Ospiti d’onore:

28 febbraio GABRIELLA SCALISE

1 marzo GINO LA MONICA

2 marzo FABRIZIO PUCCI

3 marzo STEFANO BENASSI

4 marzo CLAUDIA RAZZI

5 marzo MARINA TAGLIAFERRI

7 marzo GABRIELE LOPEZ

8 marzo FRANCESCO PEZZULLI

9 marzo GIORGIO BORGHETTI

10 marzo GIO GIO’ RAPATTONI

11 marzo CLAUDIA CATANI

12 marzo ALESSANDRO ROSSI

Biglietti: € 18, intero – € 13, ridotto

Pagina FB ufficiale: https://www.facebook.com/IlDoppiAttore/

Sito ufficiale di Angelo Maggi: www.angelomaggi.it

IL DOPPIATTORE

Sound designer e direzione tecnica Mauro Lopez

Aiuto regia Francesca Maggi

Scenografia e costumi Francesco Montanaro

Arrangiamenti musicali Roberto Lanzo ed Enrico Razzicchia

Vocal coach Gabriella Scalise

Light designer Francesco Bárbera

Riprese e montaggio interviste Francesco D’Ascenzo

Fotografo di scena e backstage Maurizio Pittiglio

La clip de Le voci del tempo perduto è di Gerardo di Cola e Andrea Razza

Realizzazione Clip Ospiti d’Onore di Mauro Lopez

Grafica e locandina Pádraig Ó Broin e Andrea Torricelli e Barbara Lulli

Registrazioni e prove effettuate presso SAFE & SOUND di Roma

L’armatura di Iron Man, la statua del Commissario Winchester e le attrezzature da palco sono state realizzate da Dany Bao

Collaborazione ai testi Patrizia Pesaresi

Collaborazione alle clip Francesco Silella

Assistente alla regia e Direttore organizzativo Valentina Morini

Direttore di palco Carlo Bernardini

