DonneTeatroDiritti dal 23 febbraio con KITCHEN STORIES al PACTA SALONE

Al suo ottavo anno torna il Progetto DonneTeatroDiritti (DTD), ideato da Annig Raimondi al PACTA SALONE di Milano.

Si inizia dal 23 al 26 febbraio 2017 con KITCHEN STORIES, una tragicommedia in otto portate di Livia Bonetti e Federica Ombrato, storia di una donna sola alla ricerca della sua essenza.

Clementina passa le giornate chiusa in casa a fare telepromozioni per il Multimix Healty Cooking, mangia sempre sola e fa telefonate immaginarie a un uomo che nella vita reale non ha il coraggio di avvicinare. Un giorno il telefono squilla davvero: un appuntamento e un menù per due da preparare. Quello che avrebbe dovuto essere un momento di svolta, però, si trasforma in una esasperata e grottesca ricerca della propria identità. Cosa ti piace? Cosa mangi? Che donna sei? Da pensili e fornelli prendono corpo gli stereotipi della donna contemporanea ai quali Clementina pensa di doversi adeguare: la Tradizional-Casalinga, la Coach Manager, la Donna Benessere, la Donna Bignè. Le quattro Donne-Ricetta si sfidano per plagiare l’anima della protagonista, conducendola in un viaggio in otto portate alla scoperta della sua essenza.

È ancora possibile, in una società patologicamente focalizzata sui risultati e sulla ricerca di perfezione, sulle gare che decreteranno il migliore e il più efficiente, accettare i propri limiti? Amare senza frustrazione la propria vita? Ricordarsi che siamo ancora e forse ancora per poco degli esseri umani. “Come drammaturga e regista – spiega Carolina De La Calle Casanova – sono sempre stata attratta dalle cadute, dalle ricette venute male. Un po’ perché le cadute rappresentano il perché si lotta e per cosa si fa battaglia, così come quando sbagli ricetta ne scopri un’altra: la tua”.

Progetto DonneTeatroDiritti (DtD)

La rassegna e percorso culturale di spettacoli, documentari video ed esposizioni, vuole mettere in evidenza quei conflitti, quelle paure e quei sogni di donne, che spesso rimangono nel silenzio, che devono essere sottaciuti in un mondo dove le debolezze non sono ammesse.

Il Progetto prosegue dal 2 al 5 marzo 2017, con PORN UP COMEDY, di e con Lisa Moras, storie di donne fotografate in un caleidoscopio di nevrosi, confusioni, incomprensioni, sogni irrealizzabili e profonde solitudini; dal 28 marzo al 2 aprile 2017, in scena AIACE di Ghiannis Ritsos, con la regia di Graziano Piazza, la storia dell’eroe greco attraverso la voce di una donna; dal 4 al 9 aprile 2017 JEZABEL, l’adattamento di Maddalena Mazzocut-Mis e Sofia Pelczer dal romanzo di Iréne Némirovsky, lo spietato ritratto di una donna ossessionata dalla paura di invecchiare. Sempre parte del progetto il PACTA SALONE ospiterà l’11 aprile una serata evento per HERSTORY, un progetto che vuole ricostruire la partecipazione delle donne alla rivoluzione egiziana del 2011. Chiudono l’ampio progetto DtD due spettacoli di teatro e sacro: IL SEGRETO DI MADRE TERESA, scritto e diretto da Luca Cairati, dal 19 al 22 aprile 2017, il viaggio che Madre Teresa ha intrapreso dall’Albania all’India, dalla quotidianità alla beatitudine; infine il 23 e 24 aprile 2017, SERMONES di e con Francesca Bartellini, dove una donna arcivescovo riflette sulla sua strada verso lo spirituale.

Di Livia Bonetti e Federica Ombrato

Con Livia Bonetti, Federica Ombrato e Virginia Zini

Supervisione registica Carolina De La Calle Casanova

Collaborazione ai testi e voce Vincenzo Costantino Cinaski

Scenografia Stefano Zullo

Assistente alla scenografia Ilaria Strozzi

Costumi Rosa Mariotti

Sound design Alberto Biasutti

Grafica Anna Resmini

Organizzazione Ginevra Bocconcelli

Produzione Centro Teatrale MaMiMò e Teatro alla Coque in collaborazione con Sesto Spazio

Durata 70 minuti

