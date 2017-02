Partenza boom di BALLERINA, 1.200.000 euro d’incasso nel primo weekend di programmazione

By

Grandi e piccini hanno affollato i cinema di tutta Italia per vedere BALLERINA, l’attesissimo film di animazione, pensato per tutta la famiglia e ambientato nell’incantato mondo della danza, in una fiabesca Parigi di fine Ottocento, decretandone il successo al box office nel primo weekend di uscita.

Eccezionali i risultati: oltre 1.200.000 euro d’incasso, 188.000 presenze, terzo posto assoluto e secondo film più visto di domenica, davanti a 50 SFUMATURE DI NERO.

La magia di BALLERINA continua anche fuori dalle sale cinematografiche con un’intera linea editoriale dedicata al film nelle librerie Mondadori: Ballerina il romanzo del film, Ballerina – La storia con le immagini del filmi, Ballerina – Gioca e Colora, con tante attività divertenti, e Ballerina – Il libro con gli adesivi.

E a Carnevale le giovani spettatrici italiane potranno immedesimarsi in Felicie, l’amata protagonista del film, indossando gli abiti della linea dedicata di OVS, disponibile in store e sul sito da oggi: http://www.ovs.it/Ballerina.html

Le sorprese per i giovani fan di BALLERINA continuano fino a Pasqua: basterà scartare le Uova della Dolfin dedicate al film per rivivere tutti gli emozionanti momenti regalati dal film, distribuito in Italia da Videa.