Max Nardari è regista, produttore, sceneggiatore e autore musicale.

Nasce a Treviso, studia al Liceo Classico e si laurea a Bologna in Lettere e Filosofia con indirizzo Cinema con una tesi sulla cinematografia di Pedro Almodovar.

Contemporaneamente frequenta il laboratorio di cinema di Ermanno Olmi “Ipotesi Cinema”. Nel 2000 si diploma a Roma in regia cinematografica e pubblicitaria presso la N.U.C.T. di Cinecittà, alternando inizialmente la sua attività di regista di videoclip musicali con quella di autore per vari artisti italiani fra cui Raf, Paola & Chiara, Fabrizio Moro e vari cantanti del programma Tv “Amici”. Nel 2002 si diploma al Corso RAI di sceneggiatura televisiva e cinematografica con Fabrizio Lucherini, Nicola Lusuardi, Domenico Matteucci, Francesco Scardamaglia e Stefano Reali.

Nel 2003 costituisce la Reset Production srl (www.resetmedia.it) con cui realizza più di 50 videoclip musicali, cortometraggi e spot pubblicitari nel ruolo di regista, autore e montatore. Collabora con le case di produzione di spot pubblicitari Film Master e BRW & Partners di Milano. Realizza vari spot sociali e documentari per il Ministero degli Esteri, per la Fondazione LTFB Onlus di Irene Pivetti e per la Fondazione Zanetti.

Dal 2006 al 2013 scrive, dirige e produce con la Reset 6 cortometraggi commedie che vincono numerosi premi sia nazionali che internazionali (Il Jakarta Film Festival in Indonesia, il Naussa Film Festival in Grecia, Il Kaleidoshort Film Festival di Londra, il Riff di Roma, una candidatura al David di Donatello e tantissimi altri).

In particolare realizza una trilogia di commedie sulla diversità: LUI & L’ALTRO, LEI & L’ALTRA e NOI & GLI ALTRI.

LUI & L’ALTRO (con Alessandro Borghi, Giorgia Wurth e Ivan Bacchi) nel 2010 viene presentato in Italia presso il Museo Macro di Roma da Stuart Milk, Consigliere del Presidente degli Stati Uniti D’America Barack Obama e, parallelamente, in America presso The Rutgers University del New Jersey. Il corto vince 5 premi tra cui miglior sceneggiatura (Festival Tulipani di seta nera 2011) e miglior regia (Torino Film Festival 2011).

LEI & L’ALTRA (con Michela Andreozzi, Claudia Zanella e Giancarlo Magalli) vince 18 premi tra cui miglior regia (Cortinametraggio 2012), miglior corto per il pubblico (Festival del Circeo 2012), miglior colonna sonora e miglior attrice (Festival Golfo dei Poeti 2013) e viene candidato al David di Donatello 2012.

NOI & GLI ALTRI (Con Josaphat Vagni, Caterina Misasi, Denny Mendez e Fioretta Mari) vince 13 premi tra cui miglior regia e miglior attrice (Artelesia Film Festival 2013), miglior sceneggiatura (Sorridendo Film Festival), miglior corto assoluto (Festival Golfo dei poeti 2013) e viene candidato al David di Donatello 2013.

Nel 2015 la trilogia viene rinominata LA TRILOGIA DELLA DIVERSITA’ e nel 2016 viene acquistata e distribuita sul web da Rai Cinema e fa parte del progetto “Una finestra sul mondo” dell’ Onlus Engim, finanziato dal Ministero degli Esteri e in collaborazione con l’AGIS SCUOLA per i ragazzi delle scuole secondarie di tutta Italia per la lotta contro le discriminazioni.

Nel 2015 scrive e dirige la sua opera prima DI TUTTI I COLORI che ottiene il finanziamento dal Ministero dei Beni Culturali e che viene prodotto dalle società italiane Bell film di Pietro Innocenzi e White Wolf production in coproduzione con le società russe Oda film ltd e Zori Film ltd. Il film esce in Russia il 14 febbraio 2017 con il titolo AMORE E PRET-A-PORTE’. Nel cast: Giancarlo Giannini, Alessandro Borghi, Nino Frassica, Tosca D’aquino, Paolo Conticini e Andrea Preti. Nel 2016 con la Reset Production Max produce il suo secondo lungometraggio dal titolo LA MIA FAMIGLIA A SOQQUADRO scritto insieme a Fausto Petronzio.

Sempre nel 2016 Max scrive, dirige e segue la produzione esecutiva del corto UNO DI NOI, prodotto dalla Onlus ENGIM con il co-finanziamento del Ministero degli Esteri. Nel cast: Simone Montedoro ed Euridice Axen. Il corto è finalista al RIFF di Roma, al Festival Cortinametraggio e al Festival dei Tulipani di Seta Nera 2017.

Attualmente la Reset Production è in fase di preparazione del terzo film di Max dal titolo LUI & L’ALTRO, tratto dal cortometraggio omonimo, le cui riprese sono previste per giugno 2017.