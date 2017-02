GruVillage 2017: ÁLVARO SOLER – martedì 18 luglio

giunto quest’anno alla dodicesima edizione, si consolida come una delle manifestazioni musicali di punta del panorama estivo del nord ovest, scelta privilegiata per le tournée dei migliori artisti italiani e internazionali. L’arena verde del festival è l’occasione perfetta per unire la passione per la migliore musica e la piacevolezza di una serata estiva da trascorrere all’aperto, in una location ideale per qualità del suono e dell’accoglienza. Quest’anno si svolgeràe offrirà come sempre una programmazione eclettica, di grande qualità. Dopo aver annunciato la prima novità del 2017, ovvero– uno dei più conosciuti e apprezzati street artist al mondo – su tutta la comunicazione e la grafica del Festival, GruVillage annuncia il primo nome della line-up 2017:

L’eclettico cantautore spagnolo, aprirà il suo SUMMER TOUR 2017 sul palco del GruVillage martedì 18 luglio, proponendo il suo pop contemporaneo, dalle melodie irresistibili che lo hanno portato a scalare le classifiche in tutta Europa.

Un successo travolgente che ha portato Álvaro a diventare il personaggio del momento in Italia: dopo il successo ottenuto negli scorsi mesi in qualità di giudice di XFactor, ha appena annunciato la sua straordinaria partecipazione al Festival di Sanremo tra i superospiti internazionali nella serata finale della kermesse.

Álvaro presenterà live i brani del suo disco “Eterno agosto”, certificato Oro in Italia, che ha collezionato con “El mismo sol” 5 dischi di Platino, con “Sofia” 7 dischi di Platino, 1 con “Libre” e “Animal” il nuovo singolo in radio dal 3 febbraio. L’album vanta anche importanti collaborazioni: con Max Gazze’ in “Sonrio (La vita com’e’)”, con Emma nella versione italiana di “Libre”, mentre la versione inglese de “El mismo sol” (Under the same sun) vede Álvaro duettare con la superstar latina Jennifer Lopez. A soli 26 anni, il musicista iberico vanta 36 dischi d’Oro e di Platino in tutto il mondo e 200 milioni di stream, a cui si aggiungono le visualizzazioni su YouTube e Vevo dove i suoi video hanno collezionato oltre 450 milioni di views.

In attesa dell’annuncio dei prossimi artisti in cartellone, le informazioni sul festival:

Date: 18 giugno – 29 luglio 2017

Location: Arena verde esterna di Le Gru • Grugliasco, alle porte di Torino

Ticketing & prevendite: Circuito TicketOne online e punti vendita con diritti di prevendita e commissioni variabili a seconda dei rivenditori. Biglietteria ufficiale al BoxInfo di Le Gru con diritti di prevendita (senza commissioni) tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 20.00. Casse del GruVillage solo durante i giorni di apertura del festival.

Orario inizio concerti: 22.00 • Orario apertura cancelli: 20.00

Servizi: 4700 parcheggi gratuiti / posti riservati car sharing / corsie riservate taxi / 2 cocktail bar e paninoteca, 1 gelateria nell’arena / bar e ristoranti interni al Centro

Info: www.gruvillage.com – Box Informazioni Le Gru – 011/7709657

Dal 2006 a oggi si sono susseguiti straordinari artisti internazionali tra i quali Skunk Anansie, Anastacia, Cyndi Lauper, Simple Minds, Morcheeba, Seal, Dream Theater, Ok Go, Buena Vista Social Club, Alan Parsons Project, G3, Ian Anderson, Steva Hackett, Deus, The Flaming Lips, Asaf Avidan, The Crimson Project, 2Cellos; grandi jazzisti come George Benson, Toots Thielemans, Pat Metheny, Manhattan Transfer, Incognito, Joe Zawinul, Gino Vannelli, Esperanza Spalding; i big della musica italiana come Pino Daniele, Franco Battiato, Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia, Litfiba, Francesco Renga, Samuele Bersani, Nek, Fabio Concato, Niccolò Fabi, Elio e le Storie Tese, Malika Ayane, Noemi, Raphael Gualazzi, Mario Biondi, Enrico Ruggeri; gli idoli dei giovani J-Ax, Fedez, Caparezza, Fabri Fibra, Salmo, Benji & Fede, Verdena, Alborosie, Emma e Mannarino e i più divertenti cabarettisti italiani come Maurizio Crozza, Giorgio Panariello, Checco Zalone, Sabina Guzzanti, Ale & Franz, Giuseppe Giacobazzi, solo per citarne alcuni. Il festival è totalmente ideato, prodotto e organizzato da Shopville Le Gru