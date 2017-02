Jojob Ride, arriva l’app per condividere le trasferte di lavoro

Condividere l’auto nelle trasferte di lavoro per abbattere i costi e l’inquinamento, ridurre l’usura dei veicoli aziendali e limitare il traffico veicolare. Con questi obiettivi Jojob, il maggior player italiano di carpooling aziendale, lancia Jojob Ride, il nuovo servizio che permette, tramite app e piattaforma online, l’ottimizzazione e la gestione delle trasferte aziendali.

In occasione della campagna M’Illumino di Meno, ideata dal programma di Radio2 Caterpillar per sensibilizzare sugli sprechi di energia e dedicata quest’anno proprio alla condivisione, Jojob svela le ultime novità in fatto di riduzione dell’impatto ambientale e di risparmio economico per le aziende che scelgono di puntare sulla sostenibilità e sulla sharing economy nel settore dei trasporti.

Risparmiare con un click con la app di Jojob Ride

Tutte le trasferte aziendali saranno gestite tramite il sito www.jojobride.it e l’applicazione mobile “Jojob Ride”, strumento tanto indispensabile quanto semplice da utilizzare, che consente ad aziende e dipendenti di ottimizzare i viaggi in pochi click, efficientando i costi di trasferta e riducendo le emissioni inquinanti.

Registrandosi su Jojob Ride, l’utente può inserire il punto di partenza e di arrivo, la data in cui intende viaggiare e, infine, avviare la ricerca. Attraverso il suo algoritmo, la app calcolerà in automatico tutti i viaggi e i contatti affini con cui fare carpooling: ogni singolo viaggio presente sulla match table racchiuderà l’itinerario pubblicato dall’autista e l’orario di passaggio nel proprio punto di partenza. Nel caso in cui non ci siano match interessanti, l’utente potrà invece pubblicare un viaggio come autista e proporsi per essere contattato per offrire un passaggio.

Inoltre, nel proprio profilo il carpooler potrà visualizzare tutte le statistiche riguardanti i viaggi effettuati come autista o passeggero, il numero di passeggeri trasportati, i km risparmiati e le tonnellate di Co2 non emesse in atmosfera.

Per facilitare la gestione dei viaggi, ogni utente avrà a disposizione una sezione in cui caricare tutti i luoghi di interesse (Casa, Stazione, etc.) che verranno automaticamente salvati e visualizzati tra i luoghi preferiti. Le sedi o i luoghi decisi dai referenti aziendali saranno inseriti di default tra i preferiti. Sempre tramite app, l’azienda avrà inoltre il completo monitoraggio dei risultati, sia in termini economici che ambientali.

L’azienda risparmia fino a 420 euro a dipendente

Con il servizio di Jojob Ride, testato con successo in via sperimentale negli ultimi mesi, le aziende aderenti potranno programmare le trasferte dei propri dipendenti grazie all’utilizzo del carpooling.

Considerando ad esempio una trasferta andata/ritorno Milano-Roma ed un veicolo con un equipaggio di 3 persone, con Jojob Ride l’azienda può arrivare a risparmiare fino a 420 euro per dipendente, per un totale di 840 euro* sulla trasferta, oltre ad evitare l’emissione di 312 Kg di CO2 in atmosfera.

“Organizzando il viaggio condiviso, l’azienda dovrà infatti rimborsare soltanto i costi sostenuti dall’autista”, sottolinea Gerard Albertengo, founder di Jojob. “Il risparmio con Jojob Ride è dunque calcolato considerando le spese non sostenute per gli altri dipendenti a bordo dell’auto”.

Con Jojob Ride l’azienda potrà gestire con il carpooling anche le trasferte in taxi, ad esempio per gli spostamenti azienda-aeroporto o azienda-stazione. In questo caso i dipendenti potranno condividere il taxi per compiere lo stesso tragitto.

“Con il nuovo servizio, vogliamo offrire alle aziende uno strumento in più per partecipare alla rivoluzione green in atto nel settore dei trasporti e della sharing economy”, spiega Albertengo. “Negli ultimi anni c’è stato un ottimo riscontro da parte delle aziende e dei dipendenti, che hanno assunto la condivisione dell’auto per gli spostamenti come una pratica quotidiana. Basti pensare che nel 2016 per i soli tragitti casa-lavoro sono stati evitati 646.900,82 km, oltre 105 tonnellate di CO2 e ciascun dipendente ha risparmiato in media 611 euro**”.

Jojob aderisce a M’Illumino di Meno

Per la Giornata del Risparmio energetico promossa da Caterpillar con M’Illumino di Meno, il 24 febbraio Jojob coinvolgerà gli oltre 90.000 utenti della piattaforma per stimolarli a condividere l’auto ed aderire a #CondiVivo, incoraggiando anche nuovi colleghi. Ogni utente che quel giorno certificherà di aver condiviso il tragitto in auto con altri dipendenti riceverà sul proprio profilo il badge di M’Illumino di Meno che identificherà la buona azione per la Terra. In più, si vedrà assegnata una “foglia oro”, da convertire in premi speciali. Alle oltre 100 aziende di grandi dimensioni e alle 1.000 piccole e medie imprese che aderiscono al servizio, Jojob invierà la comunicazione sull’adesione a M’Illumino di Meno, con grafica ad hoc da esporre e divulgare a tutti i dipendenti.

* Il rimborso della tratta è calcolato considerando – in una trasferta a/r Milano-Roma (1.200 km) ed un veicolo con un equipaggio di 3 persone – € 0,35 a Km percorso (tabella ACI). Il risparmio lordo è calcolato sui km non effettuati dai 2 passeggeri: (€ 0,35 x 1.200 Km) x 2 = € 840

** il risparmio medio è calcolato su una distanza casa-lavoro media di 25 km, con a bordo 3 persone, per 220 giorni lavorativi l’anno ed un costo carburante medio di 1,5 euro/litro.