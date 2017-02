Il dettato in teatro: incontro gratuito sulla scrittura italiana con Parolario – 6 marzo, Teatro Sociale

By

Recentemente 600 professori hanno scritto un’accorata lettera aperta in cui lamentano la straziante condizione di gran parte degli studenti universitari: incapaci di scrivere anche testi semplici; carenti su tutti i fronti: ortografia, morfologia, sintassi; provvisti di scarsissime conoscenze lessicali, tanto da non comprendere i libri di testo e le lezioni.

Quel che i professori denunciano è certamente vero, ma di sicuro non riguarda tutti gli studenti, e neppure la loro maggioranza.

E allora perché non provare a mettersi alla prova, a cominciare dall’ortografia?

Nell’ambito di Aspettando Parolario, Parolario e il Teatro Sociale organizzano un incontro gratuito che si terrà nel foyer del Teatro Sociale di Como lunedì 6 marzo alle ore 18.00.

L’incontro “Il dettato in teatro” sarà tenuto da Andrea Di Gregorio, scrittore, traduttore, editor, da tempo collaboratore di Parolario, di cui cura i corsi di scrittura creativa.

Sarà questa un’occasione per mettersi un po’ alla prova con l’italiano e riflettere sull’importanza della grammatica, dell’ortografia e della conoscenza della lingua italiana per farsi strada, e non solo nel lavoro.

Infine, Parolario e Andrea Di Gregorio regaleranno ai partecipanti alcuni libri dei loro archivi.

All’incontro sarà anche possibile sottoscrivere la card Amici di Parolario 2017, un modo per contribuire a tenere in vita non solo la manifestazione estiva Parolario ma anche tutte le iniziative che l’Associazione Parolario programma nel corso dell’anno. La Card offre ai suoi possessori la possibilità di usufruire di molte e interessanti convenzioni, che vengono costantemente aggiornate sul sito www.parolario.it.