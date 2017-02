Intervista con la band Lithio

Ogni giorno abbiamo un motivo diverso per dire No. Oggi qual è il motivo?

Ognuno dovrebbe trovare un motivo per ribellarsi a quello che non gli piace e avere il coraggio di dirlo, oggi i LITHIO hanno tanti motivi per dire IO NO, PRIMO FRA TANTI QUELLO DI NON ADEGUARSI AGLI STANDARD MUSICALI ITALIANI e ai cliché che stanno rovinando la musica

Cosa c’è nell’angolo più buio della stanza delle verità nascoste?

Tante delusioni ma anche tanti sogni…

Come è avvenuto il vostro incontro?

I LITHIO li ho creati io (Daniele) ormai 15 anni fa,la formazione attuale si è formata attraverso amicizie e passioni comuni

Tra un po’ partirà il vostro tour in Russia. C’è più spazio in quel paese per la musica hard rock e nu-metal?

Credo che ci sia più cultura musicale in un paese come quello, non credo che le radio li bombardino sempre delle solite canzonette e quindi c’è più spazio per la musica alternativa

La grande ipocrisia ha ucciso realmente il Mondo oppure abbiamo ancora tempo per salvarci?

Siamo fottuti…

Proviamo a dare una definizione all’amore… Cos’è l’amore per voi?

Passione sopratutto,senza amore moriremo in un istante.

Progetti futuri?

Uccidere i Modà… Scherziamo, ovviamente. Un obbiettivo a breve termine è quello di portare la nostra musica ovunque possiamo per creare un’alternativa di ascolto a tutti quelli che la cercano!!