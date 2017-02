L’Accademia Nazionale Santa Cecilia ai Musei Capitolini: sabato sera apertura straordinaria con biglietto di un euro

Una nuova apertura serale straordinaria animerà i Musei Capitolini: sabato 25 febbraio i giovani talenti dell’Accademia Nazionale Santa Cecilia si esibiranno in brevi performance musicali facendo “suonare” l’intero museo. La musica e i musicisti saranno parte del percorso di visita costituendo un tutt’uno ideale e fisico con le collezioni. Nella Sala Pietro da Cortona i più piccoli, ma non solo, potranno partecipare a un laboratorio che li introdurrà al linguaggio della musica rendendoli protagonisti di un vero e proprio “concerto” strumentale su una partitura scritta insieme ai musicisti. Nell’Esedra del Marco Aurelio e nel Salone di Palazzo Nuovo, invece, avranno luogo delle esibizioni concertistiche di ensemble strumentali e vocali i cui programmi costituiranno una sorta di viaggio musicale attraverso epoche, stili e linguaggi.

Il pubblico potrà accedere alle sale dei Musei Capitolini dalle 20 alle 24 (ultimo ingresso ore 23), visitarne mostre e collezioni permanenti e partecipare alle attività con il biglietto simbolico di un euro. In programma anche un test sensoriale con formaggi della Campagna Romana realizzato in collaborazione con Agro Camera (dalle ore 20 fino a esaurimento disponibilità).

Proseguono anche gli appuntamenti di animazione del week-end nei piccoli musei a ingresso gratuito negli orari di apertura ordinaria. Domenica 26 febbraio alle ore 11.30 al Museo Napoleonico Roma Tre Orchestra presenta “Un Carnevale nel Carnevale”: autori, stili e forme diverse per un programma che il giovane e talentuoso pianista Francesco Grano dedica al Carnevale. Momento di festa e di divertimento, ma anche tragica riflessione sull’inutilità della vita umana e sul senso della morte: tutto questo è il Carnevale. Anche in musica.

Le iniziative sono promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. La programmazione è frutto della collaborazione con importanti istituzioni culturali cittadine quali Fondazione Musica per Roma, Teatro di Roma, Fondazione Teatro dell’Opera, Casa del Jazz, Accademia di Santa Cecilia, Università Roma Tre, Sapienza Università di Roma e con Agro Camera, azienda speciale della Camera di Commercio di Roma per alcuni percorsi dedicati alla cultura enogastronomica.

PROGRAMMA

MUSEI CAPITOLINI

Sabato 25 febbraio

Sala Pietro da Cortona | ore 20.15 e ore 21.15

Silenzio, si suona!

Laboratorio musicale incentrato sull’introduzione al linguaggio dei suoni e alla pratica musicale, dedicato alle famiglie con bambini dai 5 anni in su.

Sala Esedra di Marco Aurelio | ore 20.15 e ore 22.00

Viaggio musicale “Classico/moderno e ritorno”

Tre esibizioni musicali precedute da una breve guida all’ascolto per attraversare, con i programmi presentati dagli ensemble, popoli, epoche, stili e generi musicali da Vivaldi al jazz e dal pop a Mozart.

Cantoria dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Barocco e Melodramma

Musiche di Vivaldi, Mozart, Bizet, Puccini

Ensemble di Ottoni della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Pop brass fanfare

Musiche di Cross, Cole, Gibb, Joel, William

Ensemble di Archi della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Barocco e Classico

Musiche di Purcell, Vivaldi, Mozart

Salone di Palazzo Nuovo | ore 20.30, ore 21.30 e ore 22.30

Danze antiche e ritmi moderni

Musiche di Tchaikovsky, Salzedo, Press, Sammartino

Esibizione dell’Ensemble di Arpe della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con musiche che uniscono antiche danze e ritmi moderni.

LA COLLEZIONE MUSEALE E LE MOSTRE IN CORSO

Le aperture straordinarie serali dei Musei Capitolini sono un’occasione unica per passeggiare nelle splendide sale del museo pubblico più antico del mondo, ammirando capolavori come la Lupa Capitolina, lo Spinario, la statua equestre di Marco Aurelio, i quadri della Pinacoteca di Guercino e Caravaggio o la Venere Capitolina e il Galata morente e per visitare le mostre in corso: Leonardo e il Volo. Il manoscritto originale del Codice e un’esperienza multimediale e 3D che porta per la prima volta a Roma il manoscritto in cui è raccolta la summa delle intuizioni elaborate da Leonardo sul volo e, al piano terra di Palazzo dei Conservatori, L’Annunciazione del grande artista cretese El Greco.

DEGUSTAZIONI

In programma dalle ore 20, fino a esaurimento disponibilità, un test sensoriale con i formaggi della Campagna Romana realizzato in collaborazione con Agro Camera (max 150 persone).

Gli eventi proseguiranno ogni sabato fino al 25 marzo con una serie di appuntamenti realizzati in collaborazione con: Teatro di Roma (4 e 18 marzo), Accademia Nazionale Santa Cecilia (11 marzo) e Fondazione Musica per Roma (25 marzo).

MUSEO NAPOLEONICO

domenica 26 febbraio ore 11.30

ROMATRE ORCHESTRA

Un carnevale musicale

Francesco Grano, pianoforte

Tchaikovsky “Febbraio – Carnevale” da “Le stagioni” Schumann Il Carnevale di Vienna op. 26 Castelnuovo-Tedesco: Questo fu il carro della morte

ispirato da un testo tratto dalla “Vita di Pier di Cosimo” di G. Vasari (Firenze, Carnevale 1511)

Saint-Saëns/Godowsky: Il Cigno da “Il Carnevale degli Animali”

Chopin: Souvenir de Paganini – Variazioni su “Il Carnevale di Venezia” Liszt: Rapsodia Ungherese n. 9 “Il Carnevale di Pest”

Gli eventi di animazione nei piccoli musei a ingresso gratuito proseguiranno fino a domenica 26 marzo con un calendario di concerti realizzati in collaborazione con RomaTre Orchestra e MuSa Classica, EtnoMuSa e MuSa Jazz (Sapienza Università di Roma).

L’ARA COM’ERA

Altra occasione da non perdere è la promozione speciale per “L’Ara com’era”, in programma al Museo dell’Ara Pacis ogni venerdì e sabato dalle 19.30 alle 24, dove si potrà acquistare un biglietto d’ingresso ridotto presentando il biglietto d’ingresso vidimato degli eventi di animazione del weekend nei Musei in Comune (la promozione è valida per il weekend in corso o il successivo salvo disponibilità). “L’Ara com’era” è il primo intervento sistematico di valorizzazione in realtà aumentata e virtuale di uno dei più importanti capolavori dell’arte romana, divenuto ancora più immersivo e coinvolgente. Grazie a due nuovi punti d’interesse in Realtà Virtuale, che combinano riprese cinematografiche dal vivo, ricostruzioni in 3D e computer grafica, è possibile immergersi nell’antico Campo Marzio settentrionale e assistere alla prima ricostruzione in realtà virtuale di un sacrificio romano.

NEL WEEK-END L’ARTE SI ANIMA

fino al 26 marzo

Musei Capitolini

Piazza del Campidoglio, Roma

aperti ogni sabato dalle 20 alle 24 (ultimo ingresso ore 23)

Ingresso 1 euro

Piccoli musei a ingresso gratuito

Tutti i week-end di febbraio e marzo in programma eventi e concerti

Info

Tel 060608 – www.museiincomuneroma.it

Facebook @Museiincomuneroma

Twitter @museiincomune

Instagram @Museiincomuneroma

#ArtWeekEnd