Resident Evil 7 Biohazard

Terrore, esplorazione, combattimento e gestione dell’inventario: questi sono i quattro pilastri del survival horror, un genere il cui gameplay trova la sua massima espressione in Resident Evil.

L’orrore continua in Resident Evil 7, l’ultima incarnazione della serie. Grazie alla nuova visuale in prima persona, potrai immergerti ancora di più nel mondo creato grazie al nuovo RE Engine e sperimentare il brivido del vero survival horror.

COMBATTIMENTO

L’emozione che proverai dopo essere sopravvissuto agli orrori a cui andrai incontro è ciò che rende il combattimento parte integrante dell’esperienza di Resident Evil.

Affrontare gli orrori combattendo con la nuova visuale ti farà sentire all’interno dell’azione come mai prima d’ora.

Non dovrai soltanto fare attenzione ai Baker; nella casa ci sono altre terrificanti creature pronte ad attaccarti.

Micomorfi: viscide e ripugnanti creature dotate di zanne e artigli affilati con cui sono pronte a farti a pezzi; possiedono una resistenza fuori dal comune. Potresti provare a smembrarle, ma esiste un solo modo per fermarle una volta per tutte e distruggere il loro sistema nervoso: mirare alla testa.

ESPLORAZIONE

L’orrore serpeggia all’interno di una vecchia fattoria abbandonata nel profondo sud degli Stati Uniti. Non lasciare niente al caso se vuoi avere anche solo una speranza di uscirne vivo.

Una miriade di ostacoli e misteri blocca la tua via verso la salvezza. La gioia nel risolvere intricati rompicapo è un altro pilastro degli autentici survival horror.

GESTIONE DELL’INVENTARIO

Per sopravvivere dovrai contare solo su te stesso. Le munizioni e gli oggetti curativi scarseggiano e la quantità che potrai trasportare è ancora più limitata. La decisione su quali oggetti portare e quando è il momento giusto per usarli spetta soltanto a te.

Nel corso dell’avventura, troverai numerosi oggetti utili per sopravvivere. Alcuni potrai usarli in combattimento o per curare le ferite, altri ancora ti permetteranno di proseguire nel gioco. Fai però attenzione: non sempre tutti gli oggetti sono realmente utili.

RIEVOCA IL PASSATO ATTRAVERSO LE VIDEOCASSETTE

Ti capiterà di trovare delle videocassette che sembrano essere state registrate in questi luoghi. Come giocatore, potrai sperimentare in prima persona gli orrori vissuti da un altro personaggio nel passato. Fai tuttavia molta attenzione: alcune di queste contengono indizi importanti per poter proseguire nel gioco.

Piattaforma: PlayStation4

Genere: Adventure – Survival Horror

Produttore: Capcom

Anno: 2017

Età consigliata: 18+ PEGI