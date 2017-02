Final Fantasy XV Deluxe Edition – XONE

Lasciata la capitale insieme ai suoi migliori amici per convolare a nozze con la sua fidanzata Luna, il principe Noctis ascolta atterrito mentre i notiziari radio annunciano la sua morte, quella di suo padre, re Regis, e della sua promessa sposa. Il presunto armistizio tra il regno di Lucis e lImpero è fallito e la sua terra natale è sotto attacco. Per scoprire la verità e riconquistare il trono, Noctis e i suoi fedeli compagni dovranno affrontare pericoli di ogni genere in una spettacolare ambientazione open world, tra creature gigantesche, straordinari paesaggi e dungeon pieni di pericoli.

– Uno scenario open world tutto da esplorare: viaggia dalla capitale al volante della tua auto o spostati a piedi per scoprire fantastici paesaggi

– Intense battaglie: personalizza le tue armi e usa le abilità uniche di ciascun personaggio in battaglie in tempo reale

– Una storia di amicizia: piùù avanzerai nel tuo viaggio, più sentirai crescere il legame di amicizia con i tuoi compagni.

Piattaforma: Xbox One

Genere: Action – Action RPG

Produttore: Square Enix

Anno: 2016

Età consigliata: 12+ PEGI