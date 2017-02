Samuel al Postepay Sound Rock in Roma

By

Con SAMUEL si arricchisce la line up del “POSTEPAY SOUND ROCK IN ROMA 2017 – WHITE STAGE”: la data da fissare in calendario è quella di martedì 27 giugno.

Per tutta l’estate, il “White Stage” – spazio allestito ad hoc ed immerso nel verde dell’Ippodromo delle Capannelle, ospiterà, infatti, molti tra i nomi più apprezzati della musica contemporanea italiana e mondiale.

Il 24 febbraio 2017 esce Il codice della bellezza (Sony Music), il primo progetto solista di Samuel, un album con dodici brani inediti, scritti tra Torino, Roma e Palermo e prodotto da Michele Canova Iorfida tra New York e Los Angeles.

Dopo il grande successo dei singoli La Risposta e Rabbia, immediatamente in vetta alle classifiche dei brani più trasmessi in radio, Samuel ha presentato Il codice della bellezza al Festival di Sanremo con l’inedito Vedrai. E proprio a Sanremo, annuncia le speciali anteprime, tra le quali il live al Postepay Sound Rock in Roma – 27 giugno.

I biglietti per la data di Roma saranno in vendita dalle 12:00 di giovedì 9 febbraio su TicketOne.it e Postepaysound.it.

Raccomandiamo l’acquisto dei biglietti esclusivamente tramite i circuiti ufficialmente autorizzati alla vendita online.

SAMUEL

MARTEDI 27 GIUGNO

Postepay Sound Rock in Roma 2017

Prezzo biglietto:

Posto unico intero: € 20.00 + 3.00 d.p.

Apertura porte: ore 19.00

Inizio concerto: ore 21.40

Info e Contatti

POSTEPAY SOUND ROCK IN ROMA

www.postepayrockinroma.com

www.postepaysound.it

mail to: info@rockinroma.com

Tel. 06.54.22.08.70

Info diversamente abili: 06.54.22.08.70