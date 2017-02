Titolo originale: Les sauteurs

Durata: 80′

Regia: Abou Bakar Sidibé, Moritz Siebert

Distribuzione: I Wonder Pictures, Unipol Biografilm Collection, ZaLab

Data di uscita: 23 Febbraio 2017

C’è vita aldilà del muro. Ma ce n’è parecchia anche al di qua: una vita ammassata e precaria, ma a suo modo piena di progetti. Quelli dei migranti che si affollano a Melilla, un’enclave spagnola in Marocco protetta da un complesso sistema di barriere, che rappresenta una possibile porta per l’Occidente in terra africana. Abou è l’occhio dietro la telecamera che ci porta all’interno di questa realtà, la comunità dei migranti radunati sul Monte Gurugu in attesa di superare la frontiera. Grazie a lui, in un racconto corale ricco e colorato, incontriamo a tu per tu le persone, le loro storie e il loro futuro, assistiamo alle partite di calcio e ascoltiamo la paura della fame e della violenza. Riscopriamo l’umanità, nonostante tutto.