E’ morto Bill Paxton

Se ne va a 61 anni l’attore Bill Paxton. Nel 1984 l’attore si fa notare in Strade di fuoco e ottiene un piccolo ruolo in Terminator di James Cameron, con il quale lavora anche in Aliens – Scontro finale del 1986 e Titanic del 1997. Lavora in anche in film come com La donna esplosiva con Robert Downey Jr., Commando con Arnold Schwarzenegger.

L’attore è morto a causa di problemi dopo un’operazione che aveva subito nei giorni precedenti.

Filmografia completa

Crazy Mama, regia di Jonathan Demme (1975) – non accreditato

Night Warning, regia di William Asher (1981)

Stripes – Un plotone di svitati (Stripes), regia di Ivan Reitman (1981)

Cavalli di razza (The Lords of Discipline), regia di Franc Roddam (1983)

Strade di fuoco (Streets of Fire), regia di Walter Hill (1984)

Terminator (The Terminator), regia di James Cameron (1984)

La donna esplosiva (Weird Science), regia di John Hughes (1985)

Commando, regia di Mark L. Lester (1985)

Aliens – Scontro finale (Aliens), regia di James Cameron (1986)

Il buio si avvicina (Near Dark), regia di Kathryn Bigelow (1987)

Assalto al network (Pass the Ammo), regia di David Beaird (1987)

Vendetta trasversale (Next of Kin), regia di John Irvin (1989)

Brain Dead, regia di Adam Simon (1990)

Navy Seals – Pagati per morire (Navy Seals), regia di Lewis Teague (1990)

Punto d’impatto (The Last of the Finest), regia di John Mackenzie (1990)

Predator 2, regia di Stephen Hopkins (1990)

I trasgressori (Trespass), regia di Walter Hill (1992)

Il cannibale metropolitano (The Vagrant), regia di Chris Walas (1992)

Qualcuno sta per morire (One False Move), regia di Carl Franklin (1992)

Ritorno a Tamakwa (Indian Summer), regia di Mike Binder (1993)

Boxing Helena, regia di Jennifer Lynch (1993)

Tombstone, regia di George Pan Cosmatos (1993)

Monolith – Impatto mortale (Monolith), regia di John Eyres (1993)

Frank & Jesse, regia di Robert Boris (1994)

True Lies, regia di James Cameron (1994)

Apollo 13, regia di Ron Howard (1995)

Una cena quasi perfetta (The Last Supper), regia di Stacy Title (1995)

Conflitti del cuore (The Evening Star), regia di Robert Harling (1996)

Twister, regia di Jan de Bont (1996)

Svolta pericolosa (Traveller), regia di Jack Green (1997)

Titanic, regia di James Cameron (1997)

Il grande Joe (Mighty Joe Young), regia di Ron Underwood (1998)

Soldi sporchi (A Simple Plan), regia di Sam Raimi (1998)

U-571, regia di Jonathan Mostow (1999)

Vertical Limit, regia di Martin Campbell (2000)

Frailty – Nessuno è al sicuro (Frailty), regia di Bill Paxton (2001)

Spy Kids 2 – L’isola dei sogni perduti (Spy Kids 2: Island of Lost Dreams), regia di Robert Rodriguez (2002)

Ghosts of the Abyss, regia di James Cameron (2003)

Missione 3D – Game Over (Spy Kids 3-D: Game Over), regia di Robert Rodriguez (2003)

Resistance, regia di Todd Komarnicki (2003)

Vacanze di sangue (Club Dread), regia di Jay Chandrasekhar (2004)

Haven, regia di Frank E. Flowers (2004)

Thunderbirds, regia di Jonathan Frakes (2004)

The Good Life, regia di Steve Berra (2007)

Knockout – Resa dei conti (Haywire), regia di Steven Soderbergh (2011)

Shanghai Calling, regia di Daniel Hsia (2012)

The Colony, regia di Jeff Renfroe (2013)

Red Wing, regia di Will Wallace (2013)

Cani sciolti (2 Guns), regia di Baltasar Kormákur (2013)

Million Dollar Arm, regia di Craig Gillespie (2014)

Edge of Tomorrow – Senza domani (Edge of Tomorrow), regia di Doug Liman (2014)

Lo sciacallo – Nightcrawler (Nightcrawler), regia di Dan Gilroy (2014)

Tempo limite (Term Life), regia di Peter Billingsley (2016)

Mean Dreams, regia di Nathan Morlando (2016)

The Circle, regia di James Ponsoldt (2017)