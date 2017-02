Uno stormo di piovanelli è in cerca di cibo in una spiaggia, correndo a beccare la sabbia quando l’onda si ritira. Un cucciolo, Piper, viene incoraggiato dalla madre a far parte dello stormo, ma lei non riesce a ritirarsi in tempo, venendo inzuppata un’onda. L’incidente lascia Piper terrorizzata delle acque, al punto che si rifiuta di lasciare il nido; ma ben presto si accorge di un gruppo di paguri che scavano nella sabbia per trovare cibo più nel profondo cercando di evitare di essere sballottati dalla marea. Imitando il loro comportamento, Piper comincia a vedere la bellezza del mondo sottomarino e diventa abile nel trovare il cibo per lo stormo.

Piper è un cortometraggio animato statunitense del 2016 diretto da Alan Barillaro.

Prodotto dai Pixar Animation Studios, il corto racconta la storia di un piccolo piovanello che deve imparare a procurarsi il cibo e affrontare la propria idrofobia sotto lo sguardo amorevole della sua mamma.