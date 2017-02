PINO SCOTTO & FRIENDS: il progetto umanitario RAINBOW

Il progetto umanitario RAINBOW PROJECTS creato e promosso da Pino Scotto e dalla dott.ssa Caterina Vetro si impegna da anni alla ricerca di fondi per le popolazioni meno fortunate del mondo. Il “mirino” punta all’America Centrale e così viene pubblicato un singolo scritto dai pugliesi Rocky Horror dal titolo “Via di qua” in vendita in tutti gli store digitali. L’intero ricavato dalla vendita sarà devoluto alla causa.

Al brano hanno collaborato molti volti noti dello spettacolo e del giornalismo:

Omar Pedrini (ex Timoria), Bunna (AFRICA Unite ed ex Giuliano Palma & The Bluebeaters), Madaski (AFRICA Unite e The Dub Sync), Terron Fabio (SUD Sound System), Trevor e Tommy Talamanca (SADIST), Andrea Rock (VIRGIN Radio e Rezophonic), Andy (BLUVERTIGO e Fluon), Pier Gonella (NECRODEATH E Odyssea), Skandi (VALLANZASKA e Ruggero De I Timidi), Ivano Grieco (KRIKKA Reggae), Gianni Colonna (Superzoo) e Dj Blast (ex Sona Sle)

Nel Video Appaiono Anche:

Davide Moscardelli (U.S. Lecce), Nuzzo Di Biase (QUELLI Che Il Calcio), Cisco (LE Iene), Vittoria Hyde (VIRGIN Radio), Michele “WAD” Caporosso (RADIO Deejay), Daniele Selvitella (RADIO 105 Network), Stefano Agliati (ROCK Tv), Betty Style, E Il Cantautore E Producer Paolo Tocco (Protosound Records).

“Via di qua” è un brano che racconta di un ragazzo chiuso in se stesso, alla ricerca della propria strada e della propria identità…per questo decide di partire, cambiare, fisicamente e mentalmente. Un viaggio introspettivo nel tentativo di dare una svolta a tutta la sua vita.

