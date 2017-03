Titolo originale: Moloch

Durata: 82′

Regia: Stefano P. Testa

Cast: Roberto Piazzalunga, Briciola

Produzione: Lab 80 film

Distribuzione: Lab 80 film

Data di uscita: 03 Marzo 2017

Un inconsueto dialogo tra Roberto, zio del regista e sessantenne fuori dagli schemi che racconta con carisma e ironia una vita di scelte anticonvenzionali, e una serie di immagini girate tra gli anni ’80 e ’90 e recuperate in vecchie VHS ritrovate dal regista in una discarica. Ai racconti istrionici e intensi di Roberto, in cui si ritrovano esperienze, conquiste e delusioni intime e generazionali, si alternano i filmati con le scene di vita ordinaria che raccontano la consuetudine dell’esistenza condotta nella provincia montana bergamasca, la stessa in cui Roberto è nato e vissuto. Da un lato il protagonista ricorda il primo schianto in Lambretta, la scoperta del punk, l’impiego come bidello alla morte improvvisa del padre (con Moby Dick e Delitto e castigo aperti da leggere sulla macchina lucidapavimenti), un matrimonio completamente anticonvenzionale, l’impegno politico. Dall’altro i VHS riportano in vita festicciole in famiglia, partire di calcetto, cerimonie organizzate “coi sacri crismi”. Si compone così un doppio ritratto, fatto da una parte di profondissime umanità e originalità e dall’altra del pacato ripetersi delle convenzioni della vita di provincia.