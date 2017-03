Titolo originale: Omicidio all’Italiana

Durata: 90′

Regia: Maccio Capatonda

Cast: Maccio Capatonda, Herbert Ballerina, Ivo Avido, Sabrina Ferilli, Antonia Truppo, Fabrizio Biggio, Roberta Mattei, Gigio Morra, Luigi Luciano, Enrico Venti

Produzione: Lotus Production, Medusa Film

Distribuzione: Medusa

Data di uscita: 02 Marzo 2017

Uno strano omicidio sconvolge la vita sempre uguale di Acitrullo, sperduta località dell’entroterra abruzzese. Quale occasione migliore per il sindaco e il suo vice per far uscire dall’anonimato il paesino? Oltre alle forze dell’ordine infatti, accorrerà sul posto una troupe del famigerato programma televisivo “Chi l’acciso?”, condotto da Donatella Spruzzone. Grazie alla trasmissione e all’astuzia del sindaco, Acitrullo diventerà in men che non si dica famosa come e ancor più di Cogne! Ma sarà un efferato crimine o un… omicidio a luci grosse??