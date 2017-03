Periferie, A Milano la terza tappa del tour della Commissione parlamentare di inchiesta

Lunedì 6 marzo visite ai quartieri di San Siro, via Bolla e ai comuni di Sesto San Giovanni, Cinisello e Pioltello. Nel pomeriggio incontro con associazioni. Martedì 7 marzo visita alla Cascina Nosedo con il sindaco Giuseppe Sala.



Lunedì 6 e martedì 7 marzo, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle periferie sarà a Milano, per la terza tappa della sua missione sul territorio, dopo Roma e Napoli. Andrea Causin, presidente della commissione, insieme ai vicepresidenti Laura Castelli e Roberto Morassut, guiderà la delegazione dei parlamentari, composta da Andrea De Maria, Paolo Gandolfi, Daniela Gasparini, Maria Stella Gelmini, Gianfranco Librandi, Simona Malpezzi, Claudia Mannino, Marco Miccoli, Antonio Misiani, Stefano Quaranta, Fabio Rampelli e Milena Santerini.

Una due giorni, aperta alla stampa, ricca di appuntamenti visite, sopralluoghi ed incontri con rappresentanti del territorio ed associazioni. Lunedì 7 marzo, previste le visite ai quartieri San Siro, via Bolla, Sesto San Giovanni, Cinisello, Pioltello, alla presenza dei rispettivi sindaci Monica Chittò, Siria Trezzi, Ivonne Cosciotti, del delegato alle periferie del sindaco Mirko Mazzali, dell’assessore Gabriele Rabaiotti e del presidente del 7 municipio Marco Bestetti. Numerosi gli incontri con i rappresentanti di reti associative e dei quartieri.

Martedì 7 marzo, la Commissione farà visita alla Cascina Nosedo con il sindaco Giuseppe Sala, gli assessori Cristina Tajani, Pierfrancesco Majorino e Gabriele Rabaiotti. Nel pomeriggio le audizioni in Prefettura del questore di Milano, Marcello Cadorna, del delegato del sindaco alle periferie Mirko Mazzali, degli assessori Carmela Rozza, Pierfrancesco Maran, Pierfrancesco Majorino, del presidente della commissione periferie Roberta Osculati e di Barbara Agogliati, sindaco di Rozzano e delegata alle periferie Città metropolitana e di rappresentanti di associazioni.

Programma di lunedì 6 marzo

Il tour milanese partirà alle ore 10 dal quartiere di San Siro, presso il Laboratorio di quartiere a piazza Selinunte, dove la Commissione incontrerà gli operatori del comune di Milano che hanno gestito il laboratorio di quartiere Mapping SanSiro. All’incontro saranno presenti l’assessore ai lavori pubblici e casa Gabriele Rabaiotti e il presidente del 7 municipio Marco Bestetti. Seguirà la visita del quartiere, insieme alla signora Guerra, rappresentante del comitato abitanti della zona.

Alle 11,30 la commissione si sposterà nell’8 municipio, a via Bolla, angolo via Consolini, davanti alla parrocchia San Romano e poi via Appennini. All’incontro, saranno presenti il delegato alle periferie del sindaco di Milano, Mirko Mazzali, il presidente dell’8 municipio Simone Zambelli e l’associazione che gestisce l’accompagnamento per le assegnazioni. Alle 12,15 previsto l’incontro con la rete associativa “Quartiere aperto”, presso via Alex Visconti 20, con Silvia Baldini rappresentante dell’associazione.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14 fino alle ore 19, la commissione effettuerà sopralluoghi nella città metropolitana nei comuni di Sesto San Giovanni, Cinisello e Pioltello, con la presenza dei rispettivi sindaci Monica Chittò Siria Trezzi e Ivonne Cosciotti e del delegato alle periferie del sindaco Mirko Mazzali. La visita di Sesto partirà da via Adriano – cascina Gatti – Parpagliona a via Crescenzago, con sopralluogo agli edifici dismessi ex Impregilo di viale Ercole Marelli, i quartieri da via Gramsci, Cavalcavia Vulcano, via Trento.

Alle 15,30 la commissione si sposterà a Cinisello, via Giolitti 8, quartiere S. Eusebio, con la visita alla struttura Casa del Sole, la piazzetta polifunzionale e incontro con i firmatari del contratto di quartiere 1 e 2 presso il centro civico delle Cinque Torri. Alle ore 17,15 la commissione sarà a Pioltello con la visita del quartiere Satellite. Alle ore 18, previsto l’incontro al Centro Bonua, di via Leoncavallo, dal titolo “Periferie al centro”, con gli interventi del sindaco, del dottor Novaga e della dottoressa Bini, della dottoressa Pometta, e di Don Luigi Consonni, sportello stranieri.

Programma di martedì 7 marzo

ore 9.30. Visita alla Cascina Nosedo, via San Dionigi 80, con il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’assessore alle politiche del lavoro e del commercio Cristina Tajani, l’assessore alle politiche sociali Pierfrancesco Majorino, l’assessore ai lavori pubblici e casa Gabiele Rabaiotti e associazioni impegnate sul territorio. Alle ore 10.15, visita al quartiere Mazzini, polo Ferrara ed incontro con associazioni di quartiere e consiglieri di zona. Alle ore 11 visita al quartiere di Rogaredo.

Dalle ore 12 alle ore 17, presso la Prefettura, la Commissione terrà le audizioni del questore di Milano, Marcello Cardona, del delegato del sindaco alle periferie Mirko Mazzali, dell’assessore alla sicurezza Carmela Rozza, dell’assessore all’urbanistica Pierfrancesco Maran, dell’assessore alle politiche sociali Pierfrancesco Majorino, del presidente della comissione periferie Roberta Osculati e Barbara Agogliati, sindaco di Rozzano e delegata alle periferie Città metropolitane.

Dalle ore 15 alle ore 17.30 la commissione audirà numerose realtà associative: Don Gino Rigoldi, Acli di Quarto Oggiaro, Lorenteggio Comunità Giambellino, Forum Terzo Settore, Chiaravalle Barona, Gratosoglio, Corvetto Sant’Egidio, le suore della Carità dell’Assunzione, l’associazione Portofranco e la Consulta Periferie, con la presenza dei presidenti di municipio.