A Tel Aviv per il Mud Day il prossimo 24 marzo

Sono migliaia le persone che prenderanno parte al “Mud Day”, la corsa a ostacoli nel fango che, per la prima volta, il 24 marzo p.v. approderà all’Hayarkon Park di Tel Aviv. Creato nel 2013, il “Mud Day” è un evento di fama internazionale all’insegna dello sport estremo che si svolge in 4 paesi e finora ha riunito più di 200.000 concorrenti, i cosiddetti Mud Guys.

I partecipanti alla competizione dovranno completare una corsa di 13 km sfidando ben 22 ostacoli tra cui alcuni anche acquatici, strisciando sotto fili di ferro, tuffandosi in piscine di acqua gelata. Immersi in tanto, tanto fango!

Forza e resistenza mentale e fisica sono messe a dura prova. Cosa fondamentale per riuscire nell’impresa è il lavoro di squadra: più dell’80% degli iscritti, infatti, parteciperà in team.​

Per almeno due settimane, Hayarkon Park si preparerà all’allestimento dell’evento. Per la realizzazione dell’evento sono è previsti l’impiego di 400 metri cubi di acqua, 60 tonnellate di paglia, un milione di cubetti di ghiaccio, 1.200 tonnellate di fango, 96 metri quadrati di strutture in legno e 80.000 chilometri di nastro adesivo. E ancora: sarà costruita una pista per i partecipanti amatoriali che prevede metà percorso rispetto all’originale (7 km e 11 ostacoli) e una pista per i più piccoli: The Mud Kids, per bambini dai 7 ai 12 anni.

Per l’occasione è stato creato un vero e proprio “villaggio” che sarà non solo il punto di partenza e di arrivo della gara, ma anche un luogo in cui intrattenersi durante il giorno con musica, birra ghiacciata, cibo in quantità e allenamenti vari.

“Davvero straordinaria è l’offerta della sempre dinamica Tel Aviv. In questa città dai mille volti si alternano eventi sportivi, come per esempio la maratona svoltasi la scorsa settimana e anche culturali e turistici, così da venire incontro alle esigenze di ogni tipologia di turista e viaggiatore. Tel Aviv è davvero la città dei record: una delle città con le migliori spiagge del Vicino Oriente, una delle città piu Gay friendly al mondo, la miglior città al mondo per l’offerta di cucina vegetariana e vegana al mondo. Insieme all’altra staordinaria eccellenza di Israele, Gerusalemme, Tel Aviv risulta perfetta anche nella formula city break con ora un motivo in più per essere visitata” ha dichiarato Avital Kotzer Adari, direttore dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo in Italia.

La gara è aperta a tutti: dai corridori esperti in cerca di nuove sfide ai campioni di CrossFit o gruppi di amici desiderosi di affrontare insieme una sfida fuori dal comune.

