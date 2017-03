Consigli di interior design per la tua casa in montagna: un’esperienza da condividere

L’interior design per le case di montagna è una sfida entusiasmante. L’arredo montano oggi ha un proprio stile, in merito al design, in grado di coniugare perfettamente la tradizione del territorio e la praticità contemporanea. Di recente ho deciso di intraprendere questa sfida io stessa, mettendo a nuovo una casa di montagna della mia famiglia. Il desiderio era di renderla più moderna e funzionale, curando ogni dettaglio affinché il risultato fosse perfetto.

I materiali della tradizione montana sono la pietra e il legno. Ho deciso di mantenere questi elementi come centrali nella riprogettazione degli interni della casa. Ho preferito però scegliere un’interpretazione moderna di questi materiali per dare un nuovo respiro agli ambienti.

Fortunatamente l’interior design oggi offre diverse soluzioni per soddisfare questo desiderio. La prima cosa da fare è progettare con personale esperto gli interventi da realizzare per gli impianti luce, riscaldamento e idraulico. Puoi trovare online la giusta azienda a cui affidare le opere di miglioramento e ristrutturazione in base alla città in cui si trova l’immobile, come ad esempio Torino o Bolzano con una semplice ricerca su internet.

Molto spesso le case di montagna, soprattutto se datate, non hanno ottimali qualità di luce naturale, per questo è importante scegliere elementi chiari e freschi per rendere l’ambiente più arioso. Si devono scegliere con cura i punti luce sia naturali che artificiali. La tecnologia ci consente oggi di avere molteplici benefici, che semplificano la vita come quelli offerti dalla domotica.

Gli arredi possono essere in legno, ma per un risultato più moderno, possiamo optare per lavorazioni essenziali e minimaliste che offrano l’idea della montagna ma siano estremamente funzionali. Lo stesso vale per la pietra che può rimanere come elemento decorativo per alcune pareti, valorizzando la territorialità dell’abitazione.

L’arredamento in legno di taglio moderno è un trend che viene sempre più apprezzato anche da chi vive in centri più urbani, per ricreare il calore e l’accoglienza che offrono i materiali caldi.

Il caminetto in una casa di montagna è un must. Il fuoco che scoppietta la sera dal camino è un piacere a cui nessun abitante della montagna può rinunciare. Si possono scegliere caminetti minimalisti o realizzare un’opera in muratura di ispirazione moderna ma con materiali tipici del territorio per esempio.

Per completare l’interior design di una casa di montagna non possono poi mancare i complementi. Via libera a morbidi cuscini colorati, a tappeti di pelle o pelo e a elementi decorativi che richiamino la natura circostante.