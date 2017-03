Arriva Bologna Urban Trail

Torna in Italia l’Urban Trail con una importante novità per il 2017: nasce per la prima volta il circuito Urban Trail Italy con un tour senza precedenti, l’unico, vero circuito di running che ti porta alla scoperta dei centri storici delle più belle città d’Italia.

Dopo quattro straordinarie edizioni svolte a Cagliari, che hanno radunato migliaia di persone, quest’anno l’Urban Trail Italy aprirà il calendario con una grande tappa: Bologna.

L’1 aprile centinaia di persone invaderanno pacificamente il centro storico del capoluogo emiliano di notte, sotto le luci dei lampioni e delle torce con un percorso nelle vie ed angoli più suggestivi e segreti della città.

Le premesse per un gran successo ci sono già tutte, ad iniziare dal luogo di ritrovo. La storica Via Rizzoli e la Torre degli Asinelli faranno da magico scenario per la partenza della gara. Il percorso della gara competitiva sarà lungo 12 km e si snoderà per le vie più belle e suggestive del centro storico di Bologna.

L’obiettivo dell’Urban Trail rimane però quello di mostrare i segreti e le bellezze delle città italiane e di farlo da una prospettiva davvero unica. Per questo motivo, parallelamente al percorso competitivo, si svilupperà quello di 6 km da percorrere passeggiando.

Le iscrizioni sono già aperte ed è possibile effettuarle online http://urbantrailrun.com/it/

Come dicevamo quello del 2017 rimane il tour delle grandi novità. Dopo Bologna sarà la volta di un’altra, importantissima “prima” per l’Urban Trail Italy. L’8 luglio il circuito sbarcherà infatti per la prima volta nella Capitale portando nella città storica per antonomasia il fascino della corsa in notturna. Ad ottobre infine tornerà l’appuntamento che ha reso celebre in Italia questo tour.

Sabato 7 saranno nuovamente le strade di Cagliari ad essere invase da oltre mille runners armati di torce e tanta voglia di scoprire ancora una volta il fascino della propria città.