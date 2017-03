Benji & Fede e i Mates ritireranno il dirigibile arancione sul palco dello SlimeFest a Milano

Nickelodeon, il brand di Viacom International Media Networks Italia per ragazzi e famiglie presente in esclusiva su Sky (canale 605-606) annuncia oggi i vincitori delle due categorie italiane in gara ai Kids’ Choice Awards 2017, le cui votazioni si sono ufficialmente chiuse ieri, lunedì 6 marzo.

Gli amatissimi Benji & Fede trionfano come Cantante Italiano Preferito mentre i Mates vincono nella categoria Youtuber Italiano Preferito.

Il grande show di Nickelodeon presentato quest’anno da John Cena, la superstar della WWE, attore e personaggio televisivo, si terrà Sabato 11 Marzo al Galen Center di Los Angeles. In Italia i Kids’ Choice Awards saranno trasmessi Venerdì 17 marzo a partire dalle 20.30 solo su Nickelodeon (Sky 605-606). Le votazioni per tutte le altre categorie dei Kids’ Choice Awards 2017 sono ancora aperte, si vota su kca2017.nick.com.

Benji & Fede, ovvero Benjamin Mascolo e Federico Rossi, sono il duo rivelazione della musica italiana. Il loro ultimo album “0+”, uscito ad ottobre 2016, è stato al n.1 della classifica di vendita per due settimane consecutive durante le quali ha raggiunto la certificazione Platino. “0+” è inoltre nella top 10 degli album più venduti del 2016.

Questo successo discografico si aggiunge a quello del loro album d’esordio 20:05 che, dopo solo 4 mesi dalla data di uscita, ha ottenuto la certificazione di disco di Platino e il n.1 della classifica di vendita e a quello del libro “Vietato smettere di Sognare”, uno dei casi editoriali dell’anno.

Benji & Fede hanno aperto il loro “0+ tour” il 4 marzo scorso con un concerto al Mediolanum Forum di Milano sold out in meno di una settimana e in diretta sulla loro pagina Facebook. Il tour proseguirà in aprile e maggio per tutta l’Italia.

I Mates, in italiano vuol dire “compagni” e infatti loro adorano stare insieme come dei veri amici. I quattro ragazzi: St3pNy (Stefano Lepri), SurrealPower (Salvatore Cinquegrana), Anima (Sascha Burci), Vegas (Giuseppe Greco), hanno la stessa passione, ovvero i videogiochi, in particolar modo Minecraft e Clash Royale. Il gruppo ha avuto un grande successo sulla piattaforma di Youtube.

Al momento sono state svelati solo i vincitori delle due categorie italiane, non rimane che vedere lo show, Venerdì 17 marzo a partire dalle 20.30 solo su Nickelodeon (Sky 605-606), per scoprire tutti i vincitori in gara delle 28 categorie e cosa succederà durante l’evento.

La grande notizia è che i vincitori italiani Benji & Fede e i Mates ritireranno l’award dei Kids’ Choice, il famoso dirigibile arancione, sul palco dello SlimeFest che si terrà a Milano, domenica 26 Marzo all’Alcatraz. Per assistere allo show dello SlimeFest, i biglietti sono acquistabili sul sito di Ticketone (www.ticketone.it) al costo di 22 euro. Al prezzo del biglietto andrà aggiunto il diritto di prevendita. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.nicktv.it. Benji & Fede, inoltre, sono anche nel cast dell’evento di Milano e si esibiranno live sul palco dell’Alcatraz.

Gli sponsor internazionali dei Kids’ Choice Awards 2017 sono: il brand di calzature Heelys e il nuovo film d’animazione i Puffi: Viaggio nella Foresta Segreta”. Local Partner per l’Italia è Perfetti con Goleador.

I Kids’ Choice Awards sono un evento prodotto da Nickelodeon Productions. Elizabeth Kelly, Michael Dempsey, Shelly Sumpter Gillyard e Jay Schmalholz sono i produttori esecutivi.

