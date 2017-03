Giovanni Mazzarino è un pianista, compositore, didatta, operatore culturale ed editore italiano.

Nato a Messina nel 1965, è preda dell’amore per la musica fin da quando aveva cinque anni, grazie anche agli ascolti proposti dai genitori (grandi orchestre swing, crooner, ma anche Opera e musica classica) e alla presenza in casa di un pianoforte, sul quale sperimenta, da autodidatta, la sua istintiva attrazione per la musica. È un non comune desiderio di approfondire ogni forma di conoscenza legata a questa arte, alle sue regole, ai suoi linguaggi, e alla sua divulgazione, a fare da denominatore comune fra le molteplici sfaccettature della sua attività che, oltre a quella strettamente artistica, si espande in molte direzioni, ciascuna diretta verso una precisa destinazione: raccontare attraverso la musica la bellezza del mondo. Una profonda fascinazione per l’architettura formale della musica, la ricerca maniacale della nota efficace, l’attenzione alla costruzione di un sound collettivo, la spiccata intenzione melodica e la certosina cura del dettaglio non solo al pianoforte, ma in ogni singolo aspetto di un progetto musicale, sono le caratteristiche principali della sua musica.

Guidato da uno spiccato gusto estetico e da una davvero vasta cultura musicale, ma soprattutto da una vera e propria missione legata al Jazz come stile di vita, ha inciso a suo nome 19 dischi, partecipato a oltre 50 come sideman e ha vinto il prestigioso referendum Top Jazz, indetto dalla rivista specializzata Musica Jazz nel 2002 come “miglior nuovo talento italiano”. Giovanni Mazzarino è un musicista convinto che suonare Jazz non significhi “mettere in mostra i muscoli” con prodigiose esibizioni di tecnica pianistica, ma che invece occorra cesellare l’ispirazione con gli strumenti della conoscenza nella costante e vigile attesa del momento creativo. Mazzarino è un musicista di testa e di cuore, che ha sempre ricercato attraverso l’introspezione, nell’ascolto del contesto sia musicale che sociale e nell’interscambio con i propri partner musicali, una dimensione espressiva autentica. Una ricerca infinita la sua, ma soprattutto un viaggio dentro sé stessi che non si stanca di rivelare nuovi panorami emotivi, nutrimento del fare musica. Oggi Giovanni Mazzarino vive fra Piazza Armerina e Milano, occupandosi di Jazz a 360°: come compositore e arrangiatore, come didatta (è titolare della cattedra di pianoforte Jazz presso il Conservatorio A. Corelli di Messina, e Direttore e docente presso la Jazz Academy di Milano), come curatore di eventi culturali e come Direttore Artistico della Jazzy Records, etichetta impegnata nella valorizzazione, divulgazione e promozione del Jazz e dei musicisti che, in vari modi, hanno incrociato la Sicilia sul proprio percorso artistico traendone ispirazione umana e musicale.

GLI ESORDI E LA SCENA JAZZ PALERMITANA

Come musicista Jazz professionista, Mazzarino inizia la sua carriera in Sicilia nel 1985, ma è a partire dal 1988 che la sua attività assume rilievo al fianco del grande vibrafonista palermitano Enzo Randisi che, considerandolo jazzisticamente affine, lo elegge a pianista di riferimento, fino alla sua scomparsa avvenuta nel 2006. La collaborazione e l’amicizia con Randisi, i suoi insegnamenti musicali e di vita e la frequentazione del vivace e stimolante ambiente musicale palermitano degli anni ’90, segnano in profondità la sua evoluzione artistica e umana. Più in generale, la condivisione musicale con la “vecchia” generazione dei Jazzisti italiani vissuta in quegli anni (Romano Mussolini, Gianni Basso, Gil Cuppini, Bruno Longhi, Gianni Sanjust, Franco Cerri, Guido Pistocchi, Lino Patruno) sarà un punto d’appoggio essenziale per la maturazione di uno stile connotato da una profonda conoscenza e rispetto della tradizione su cui ha innestato le influenze più contemporanee mutuate dal linguaggio di pianisti come Bill Evans, Winton Kelly, Cedar Walton, Kenny Barron. L’esperienza con questi grandi musicisti trova il suo apice nel 1993, anno in cui partecipa al Festival Internazionale della Repubblica di S. Marino, partecipando poi all’incisione live “Jazz Italian All Stars” con Lino Patruno e Romano Mussolini, testimonianza di un momento importante della sua carriera.

LE COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI

Alla costante ricerca di nuovi stimoli e ispirazioni, Giovanni Mazzarino dissemina il suo percorso di prestigiose collaborazioni internazionali. Nel 1995 comincia la sua fruttuosa intesa artistica con la cantante americana Joan Cartwright, suonando in Europa in qualità di direttore musicale dei suoi progetti live. Nel Maggio 1998 comincia la sua collaborazione con il grande trombettista Randy Brecker, che prelude all’incisione del CD “Live At Brass Jazz Club” – Randy Brecker & Giovanni Mazzarino Trio. L’anno successivo, nel 1999, nasce una stabile collaborazione con uno dei più grandi interpreti e cantanti della storia del Jazz, Mark Murphy, che accompagnerà in decine di concerti fino al 2007. L’esperienza maturata al fianco di questo vero e proprio monumento del vocal Jazz e la non comune capacità di suonare “a servizio” valorizzando ogni singola nota del performer e spianandogli la strada con la sicurezza del suo Jazz di stampo prettamente americano, così come la tradizione dei grandi “accompagnatori” impone, contribuirà a renderlo un musicista molto apprezzato dai cantanti. Artiste come Anne Ducros, Eilena Williams , Rigmor Gustafsson, Silvia Droste, lo vorranno al loro fianco sempre più frequentemente come direttore musicale durante i tour italiani ed europei. Col nuovo millennio arriva anche la collaborazione artistica con il trombettista americano Tom Harrell, peraltro uno dei suoi “eroi musicali” di sempre, mentre nel 2001 ha inizio uno dei sodalizi più longevi della sua carriera, quello con due grandi musicisti americani: Steve Swallow e Adam Nussbaum. Il progetto, denominato Jazz in Trio, si concretizza in numerosi tour internazionali, svariate sedute di registrazione in progetti di cui Mazzarino è stato arrangiatore e regista, fino al più recente PIANIPARALLELI edito da Jazzy Records nel 2017, da cui è stato tratto anche l’omonimo film di Gianni Di Capua che ne documenta il making of . Altre importanti collaborazioni: Bob Mintzer, Steve Grossmann, Lester Bowie, Eddie Henderson,Mick Goodrick, Jimmy Cobb, Carl Allen, Reggie Johnson, Bucky Pizzarelli, Valery Ponomarev, Kurt Rosenwinkel, Bobby Durham, George Robert, Irio De Paula, Tom Kirkpatrick, Bob Mover,Tony Scott, Dusko Goygovich, Eliot Zigmund, Stjepko Gut e molti altri.

LA SCENA ITALIANA

Altrettanto significativa e ricca la storia delle collaborazioni sulla scena Jazz nostrana. Vincitore del TOP JAZZ, nel 2002 come Miglior Nuovo Talento Italiano, Giovanni Mazzarino ha sempre incrociato la sua passione musicale con quella di musicisti scelti non a caso, ma al contrario rigorosamente selezionati sulla base di una profonda affinità artistica e umana. Esigenza che lo ha portato in trent’anni a collaborare stabilmente con i migliori talenti emergenti e praticamente con la totalità dei grandi protagonisti del Jazz italiano:

Enzo Randisi, Flavio Boltro, Fabrizio Bosso, Massimo Urbani, Marco Tamburini, Max Ionata, Franco Ambrosetti, Francesco Bearzatti, Javier Girotto, Enrico Rava, Gianni Basso, Franco Cerri, Paolo Fresu, Enrico Intra, Romano Mussolini, Paolo Damiani, Tullio De Piscopo, Francesco Cafiso, Nicola Angelucci, Rosario Bonaccorso, Nello Toscano, Dario Deidda, Carlo Atti, Paolino Dalla Porta, Paolo Mappa, Luca Bulgarelli, Fabrizio Sferra, Roberto Gatto, Mimmo Cafiero, Giorgio Rosciglione,Roberto Rossi, Rudy Migliardi, Gegè Munari,Gianni Gebbia, Dino Rubino, Alberto Fidone, Giuseppe Mirabella, Gil Cuppini, Hengel Gualdi, Giuseppe Tringali, Giuseppe Bassi,Amedeo Ariano, Riccardo Fioravanti, Luciano Milanese, Andrea Michelutti, Stefano Bagnoli, Marco Micheli, Francesco Sotgiu, Marco Panascia, Maurizio Giammarco, Paolo Benedettini, Giovanni Cutello, Matteo Cutello, Gianluca Renzi, Lino Patruno, Stefano Di Battista, Joseph Lepore, Mauro Beggio, Marco Vaggi, Tony Arco, Luigi Tessarollo, Gianluca Petrella, Dario Rosciglione, Rosario Giuliani, Emanuele Cisi, Enzo Zirilli, Guido Pistocchi, Bruno Longhi, Gianni Sanjust, Matteo Rebulla, Humberto Amesquita, Aldo Zunino, Vito Giordano, Sebastiano Alioto, Lorenzo Tucci, Pietro Ciancaglini, Riccardo Lo Bue, Gaetano Valli, Claudio Fasoli, Sandro Gibellini, Francesco Marchese, Aldo Mella, Stefano D’Anna, Orazio Maugeri, Nicola Giammarinaro, Giuseppe Costa, Aldo Vigorito, Nicola Caminiti, Sergio Munafò, Lorenzo Conte, Max Chiarella, Giampaolo Casati, Bicio Caldura, Francesco Patti, Alessandro Presti, Nicolò Ricci, Ettore Fioravanti, Alex Orciari, Giuseppe Cucchiara, Umberto Capilongo, Enzo Carpentieri, Marco Rottoli, Lilli Rosolia, Giuseppe Urso, Jossy Botte, Claudio Cusmano, Roberto Paglieri, Fabrizio Giambanco, Marco Ricci, Rino Cirinnà, Tomaso Lama, Pucci Nicosia, Emiliano Caroselli, Stefano Senni, Giuseppe Milici, Michele Pantaleo, e tantissimi altri ancora.

Numerose e di spessore anche le collaborazioni con cantanti, in particolare con Loredana Spada, Cinzia Spata, Cinzia Roncelli, Gegè Telesforo, Giuseppe Bellanca, Daniela Spalletta,Tiziana Ghiglioni, Flora Faja, Marta Capponi, Alessandra Mirabella, Gaetano Riccobono, Rossana Casale, Rosalba Bentivoglio, Laura Fedele, Valentina Gramazio Esmeralda Ferrara, Antonella Consolo e altri ancora. Molti di questi progetti, nati come live, sono poi sfociati in pregevoli registrazioni per svariate etichette.

DISCOGRAFIA COME LEADER

SILENCE PLEASE

Giovanni Mazzarino – Splasch Records 1992

THINKING MILES

Giovanni Mazzarino – Ram Records 1994

I REMEMBER MILES

Giovanni Mazzarino Trio – Anagliphos Records 1997

PLAYS BALLADS

Giovanni Mazzarino – Quartet Philology 1999

LIVE AT B.J.C.

Randy Brecker & Giovanni Mazzarino Trio – Brass Group 1998

BEAUTIFUL CHILD

Giovanni Mazzarino Quartet – Philology 2000

EVENING IN BLUE

Giovanni Mazzarino Quintet – Splasch Records 2001

LIVE IN TAORMINA

Giovanni Mazzarino Trio feat. George Robert – Philology 2002

NOSTALGIA

Jazz in Trio (Mazzarino Swallow Nussbaum) SpLasch Records 2002

THE CYCLONE

Giovanni Mazzarino Quintet – Splasch Records 2003

LIVE ALLO SPASIMO

Giovanni Mazzarino Quintet – Philology 2003

CIRCLE

G.Mazzarino & Rosalba Bentivoglio – Aleph Records 2004

LIGHT

Giovanni Mazzarino Quintet – Philology 2009

LIVE IN PARIS

Jazz in Trio feat. G. Mazzarino, S.Swallow & A.Nussbaum

LIVE AT BLUE NOTE MILAN

Mark Murphy & Giovanni Mazzarino Trio

IN SICILIA UNA SUITE

Giovanni Mazzarino Quintet – Jazzy Records 2012

RETRATO

Giovanni Mazzarino Latin Sextet, – Jazzy Records 2013

WILLOW, A JAZZ SUITE

Cinzia Roncelli Quintet featuring Giovanni Mazzarino, Ediz. Musica Jazz/Jazzy Records 2013

SONGS

Giovanni Mazzarino, Riccardo Fioravanti, Stefano Bagnoli TRIO, Jazzy Records 2014

PIANIPARALLELI Live in Fazioli Concert Hall

Jazzy Records 2017

L’ATTIVITÀ CONCERTISTICA

Come leader dei suoi gruppi o in qualità di sideman di colleghi italiani e internazionali, Giovanni Mazzarino si è esibito nei più importanti Festival Jazz italiani e stranieri suonando in diversi Continenti, in Jazz Club e luoghi prestigiosi e per le più importanti organizzazioni concertistiche fra le quali:

FESTIVAL JAZZ ITALIANI (elenco selezionato)

Umbria Jazz

Bergamo Jazz

Villa Celimontana Jazz Festival

Iseo Jazz

Udine Jazz Festival

Padova Jazz

Vicenza Jazz

Verona Jazz

Piazza Jazz

Acireale Jazz Festival

Etna Jazz

Mantova Jazz Festival

Crema Jazz Art Festival

Vittoria Jazz Festival

Messina Sea Jazz

Progetto Jazz Cremona

Ivrea Jazz Festival

Jaz Le Festival – Lecce

Perc Fest – Laigueglia

Festival Internazionale Musica da Camera – Cervo (IM)

Piossasco Jazz Festival

Festival Musica sulle Bocche (Santa Teresa di Gallura)

Musica al Parco Festival – Avellino

Courmayer Jazz Fest

Ferrara Jazz Festival

Taormina Jazz Festival

Marsala Jazz Festival

Messina Jazz Meeting

Palermo Jazz Meeting

San Vito Jazz Festival

Castelbuono Jazz Festival

Adrano Jazz Festival (Ct)

Biancavilla Jazz Festival (Ct)

Ortigia Jazz Festival – Siracusa

Terni Jazz Festival

FESTIVAL JAZZ ESTERI (elenco selezionato)

Marciac Jazz Festival – Francia

“Dubai Philips Jazz Festival” a Dubai – Emirati Arabi

Euro Jazz Festival, Città del Messico – Messico

Tabarka Jazz Festival – Tunisia

Rabat Jazz Festival – Marocco

Festival Internazionale di Jakarta, Indonesia

Festival Internazionale del Jazz, Lima – Perù

Barquisimeto Jazz Festival, Barquisimeto – Venezuela

Barranquilla Jazz Festival, Barranquilla – Colombia

Mede Jazz Fest, Medellin – Colombia

Jazz in Pasto, Pasto, Colombia

Cartagena Jazz Festival, Cartagena – Colombia

Malta Jazz Festival

San Marino Jazz Festival

Kiev Jazz Festival – Ucraina

JAZZ CLUB ITALIANI (elenco selezionato)

​Blue Note, Milano

Le Scimmie, Milano

Tangram, Milano

Alexanderplatz, Roma

Ferrara Jazz Club

Cantina Bentivoglio, Bologna

Brass Jazz Club, Palermo

La Sosta Jazz Club, Villa San Giovanni

Al Vapore, Marghera

La Fornace, Mestrino (Pd)

La Contea Jazz Club, Torino

Magazzino di Gilgamesh, Torino

Chet Baker, Bologna

Otto Jazz Club, Napoli

Strange Fruit, Bari

Fano Jazz Club

Jazz Club Biella

Alla Vedova Jazz Club, Udine

Cantine dell’Arena, Verona

Laurin Jazz Club, Bolzano

Panic Jazz Club, Marostica (Vi)

Pinocchio Jazz Club, Firenze

Borgo Jazz Club, Genova

Moody Jazz Café, Foggia

Il Moro, Cava dei Tirreni

Senza Tempo Jazz Club, Avellino

Cotton Club, Ascoli

Caruso Jazz Café, Firenze

Bravo Café Jazz Club, Bologna

La Palma, Roma

Bourbon Street Jazz Club, Napoli

Art Blakey, Busto Arsizio

Off in Jazz, Messina

JAZZ CLUB ESTERI (elenco selezionato)

Kitano Jazz Club, New York

Duc Des Lombards, Parigi

Sunset, Parigi

Porgy & Bess, Vienna

Fasching, Stoccolma

Nefertiti Jazz Club, Gotheborg

Music Village, Brussels

Jazz Center Istanbul

Maison Pour Tous de Courdimanche, Les Ulis (Parigi)

Widder Jazz Club, Zurigo

Chorus Jazz Club, Losanna

Atlantis Jazz Club, Basilea

Royal Garden, Graz

Jeriko Kultural Jazz Club, Malmo

Toulose Lautrec, Londra​

PARCHI ARCHEOLOGICI, MUSEI E GALLERIE D’ARTE IN ITALIA

Teatro Greco di Segesta

Teatro Greco di Selinunte

Museo della Villa Romana del Casale, Piazza Armerina (En)

Museo Archeologico di Gela

Museo Archeologico dell’Alto Adige di Bolzano

Galleria Ricci Oddi – Piacenza

Galleria Paggeri Arte, Sassuolo (Mo)

Galleria Quam Scicli (Rg)

Anfiteatro Museo di Sampieri-Scicli (Rg)

Parco Museo della Fondazione Piccolo, Capo d’Orlando (Me)​

STAGIONI CONCERTISTICHE (elenco selezionato)

Casa del Jazz, Roma

Associazione Musicale Scarlatti, Napoli

Associazione Culturale Veneto Jazz

Associazione Camerata Musicale Sulmonese

Fondazione Toscana Musica e Arte, Cortona (Ar)

Fondazione Teatro Carlo Felice, Genova

Fondazione Cantelli, Milano

Fondazione Teatro Massimo, Palermo

Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, Palermo

Fondazione Teatro Gesualdo, Avellino

Fondazione Brass Group Palermo

Atelier Musicale, Milano

Istituzione Universitaria dei Concerti, Roma

Filarmonica Laudamo, Messina

Associazione Amici della Musica, Messina

Associazione Amici della Musica, Palermo

Associazione Musiche, Palermo

Teatro Stabile di Catania

Associazione Etnea per la Musica Jazz Brass Group, Catania

Associazione Messinese Musica Jazz Brass Group, Messina

Circolo Culturale Bellunese, Belluno

Associazione Amici dell’Arte, Forlì

Associazione Jazz Club Bergamo

Conservatorio di Rovigo

Conservatorio di Foggia

TEATRI ESTERI E ALTRE ISTITUZIONI

National Theatre, Londra – Gran Bretagna

Teatro Pirandello, Lima -Perù

National Portrait Gallery, Londra – Gran Bretagna

Université Brussels, Belgio

ISTITUTI DI CULTURA ITALIANI ALL’ESTERO​

Città del Messico (Messico)

Bogotà (Colombia)

New York (USA)

Lima (Perù)

LA PASSIONE PER LA DIDATTICA

Nel corso della sua trentennale carriera, Giovanni Mazzarino ha sempre dedicato grande parte del suo tempo e del suo impegno alla didattica del Jazz, in moltissimi casi agendo come un vero e proprio talent scout di tanti giovani musicisti, oggi affermati professionisti.

È titolare della cattedra di pianoforte Jazz presso il Conservatorio “A. Corelli” di Messina, Direttore Didattico della Jazz Academy Milano – JAM.

Dal 2005 al 2009 è stato titolare dalla cattedra di musica d’Insieme nelle “clinics” del prestigioso Workshop ROMA JAZZ’s COOL.

Gran parte dai Festival da lui diretti hanno sempre avuto una riguardevole attenzione nei confronti dell’insegnamento del Jazz: moltissime le ore di lezione erogate direttamente attraverso Seminari e Master Class e Jazz Clinics a giovani musicisti in arrivo da tutto il mondo durante i Festival di Piazza Jazz, Messina Sea Jazz Festival e Crema Jazz Art Festival

Dal 2004 al 2008 è stato Direttore Didattico dell’Accademia Musicale Siciliana, una fra i più importanti centri musicali della Sicilia, istituzione che ha formato e offerto serie e concrete opportunità per moltissimi studenti, oggi professionisti.

Nel novembre 2014 ha tenuto una Master Class presso il prestigioso Berklee College of Music di Boston.

Ha inoltre tenuto corsi, Conferenze e Master Class in diverse città italiane e straniere e in collaborazione con importanti jazzisti (elenco selezionato)

Palermo presso la Fondazione “the Brass Group” (con Randy Brecker, Mark Murphy, Bob Mintzer)

Roma presso Saint Louis College of Music (con Mark Murphy, Bob Mintzer)

Catania presso Brass Group (con Eddie Henderson, Eliot Zigmund, Steve Swallow, Adam Nussbaum, Bob Mintzer, Mark Murphy)

Città del Messico presso Istituto Italiano di Cultura (con Francesco Cafiso)

Medellin ( Colombia) presso il centro Yamaha (con Francesco Cafiso)

Bogotà (Colombia) presso L’Università Cattolica

Istanbul presso Istituto Italiano di Cultura (con Mark Murphy)

Boston presso Berklee College of Music

Berna presso la Swiss Jazz School (con Mark Murphy)

Lima presso il Conservatorio Nacional

Rovigo presso il Conservatorio “Francesco Venezze”

Foggia presso il Conservatorio ” Umberto Giordano” (con Steve Swallow e Adam Nussbaum, con Bob Mintzer)

Milano presso la Jazz Academy Milano (con Javier Girotto, Steve Swallow, Adam Nussbaum, Dado Moroni)

Gorizia presso Dams Università

Piazza Armerina(En) presso Università del Tempo Libero

Piazza Armerina(En) presso Accademia Musicale Sicliana (con Gianni Basso Bob Mintzer, Paolo Fresu, Dario Deidda, Rigmor Gustafsson)

Udine presso “alla Vedova in Jazz” (con Steve Swallow e Adam Nussbaum)

L’ATTIVITÀ DI OPERATORE CULTURALE

Vivere con uno stile “Jazz” ha sempre significato per Giovanni Mazzarino impegnarsi in prima persona nell’ideazione e realizzazione di eventi culturali,musicali e artistici, di cui ha anche sempre assunto la direzione artistica. Il numero di manifestazioni da lui ideate e dirette è davvero impressionante (soprattutto considerando che molte si sono susseguite in più edizioni nel corso degli anni), così come è notevole la mole di musicisti e di concerti, tutti di primissimo piano, che hanno reso questi eventi davvero indimenticabili per chiunque vi abbia preso parte. Di seguito un elenco selezionato:

Crema Jazz Art Festival Crema (CR) 2015, 2016, 2017

Festival Piazza Jazz Workshop & Concert, Piazza Armerina (EN) 2009, 2010, 2011, 2012

Messina Sea Jazz Festival 2013, 2014, 2015

Rassegna Concertistica Artesiana Jazz In Villa, Piazza Armerina (EN), Villa Romana del Casale – 2012

Rassegna Concertistica La Vedova in Jazz, Udine, stagioni 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017

Rassegna Concertistica Artemis in Jazz, Cefalù (PA) 2015/2016

Tony Scott Jazz Award, Campofelice di Roccella (PA) 2014, 2015

Premio Enzo Randisi, Palermo 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Piazza In Arte, Piazza Armerina 2005,2006,2007,2008

Castelbuono Jazz Festival, Castelbuono(PA) 1996,1997,1998,1999,2000

Cefalù Jazz Festival, Cefalù(PA), 1997,1998,1999,2000

Aidone Jazz Festival, Aidone(En), 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007

Marsala Jazz Festival, Marsala(Tp) 1994

Sciacca Jazz Festival, Sciacca(Ag) 1994/ 1998/ 2002/ 2006/ 2008

Piazza Armerina Jazz Festival, Piazza Armerina(En), 1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000, 2001,2002

In qualità di consulente artistico per conto di Associazioni ed Enti, si è anche occupato delle seguenti manifestazioni:

Ortigia Jazz Festival, Siracusa 2013, 2014

Rotary Jazz Award, Vittoria (RG) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Philips Dubai Jazz Festival, Dubai(UAE), 2003

Palermo Jazz Meeting, Palermo 2001

Etna Jazz, Catania 1997,1998,1999

Adrano Jazz Festival, Adrano(Ct) 1998,1999,2000