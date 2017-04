MOVIELAND – THE HOLLYWOOD PARK, AL VIA LA STAGIONE 2017

Con 3 nuove imperdibili attrazioni, una nuova mascotte e tanti originali eventi a tema ritorna, dal 14 aprile, il parco divertimenti interamente dedicato al mondo del cinema

Tutto è pronto: la stagione 2017 di MOVIELAND riparte il prossimo 14 aprile e porta con se tante entusiasmanti novità pensate per soddisfare i gusti di grandi e piccini. MOVIELAND è un parco tematico unico dove originali attrazioni a tema cinematografico, coinvolgenti spettacoli dal vivo e tantissima animazione garantiscono interminabili giornate di divertimento e svago.

Nato nel 2003 e ora alla sua quindicesima stagione, MOVIELAND è il primo parco di questo genere in Italia, un parco dove attori, stuntmen, ballerini e piloti contribuiscono a ricreare tutta la magia di Hollywood sulle sponde del Lago di Garda.

LA STAGIONE 2017

Molte le novità, alcune delle quali assolutamente uniche e mai viste prima in Italia:

3 nuove attrazioni: ANDROID, JUGLA e FANTASMIK

MOVY, la nuova mascotte del parco

4 weekend di eventi tematici a maggio

1 grande festa studentesca a giugno

“Movieland By Night” ad agosto

La mitica stagione di Halloween ad ottobre, con il party del 31

La promozione NO CODE NO STRESS!

Le 3 novità saranno indirizzate a vari target di ospiti:

Per i più piccoli ci sarà “Fantasmik – Adventure in the Mistery House”, un’inedita horror house aperta tutto il giorno che si differenzia nella location dalla più adrenalinica versione per adulti e che potrà essere visitata senza la partecipazione dei genitori. Un percorso tutto da scoprire, pieno di trabocchetti ed effetti speciali, per tutti i piccoli avventurieri in cerca di emozioni

Nel teatro che ospitava fino alla scorsa stagione “The Illusionist” arriverà invece un nuovo show per tutta la famiglia: “Jungla – The Musical”, una rivisitazione del Re della Giungla in chiave urbana e contemporanea con musiche originali e la regia di Nicola Zorzi. Ispirato all’eterna lotta tra il bene e il male, nella Jungla urbana il suo Re combatte alla rincorsa del perpetuo amore della vita

Per finire “Android – The Final 3D Battle” (in collaborazione con Moviemex 3D), prende il posto di T5D e proporrà una storia completamente inedita in un simulatore dinamico multi- sensoriale con proiezione wide-3D su schermo da 23 mt., effetti speciali cinematografici in sala e attori dal vivo. L’esperienza ultra-immersiva di nuova generazione che proietterà tutti gli ospiti del parco oltre il limite fra realtà e finzione

Ad accompagnare gli Ospiti del parco ci sarà MOVY, la nuova mascotte nata dalla sapiente mano di Lorenzo De Pretto, curatore anche del restyling della mascotte di Caneva (il parco acquatico del Resort). MOVY sarà l’ambasciatore di Movieland e diventerà anche il protagonista di tanti momenti di divertimento nel parco.

GLI EVENTI

Il mese di maggio sarà caratterizzato da 4 weekend di eventi speciali a tema, tutti legati al mondo del cinema e dei cartoon: occasioni uniche per incontrare tanti appassionati, rivivere momenti magici dei film più amati e scoprire dal vivo il “dietro le quinte” assieme ai protagonisti.

Le date da segnare sul calendario sono le seguenti:

7 maggio

MOVIELAND – COSPLAY ON STAGE

La passione di vestire i panni di celebri personaggi del mondo dei film e dei cartoon ha conquistato sempre più giovani e non: da chi riproduce i costumi nei più incredibili dettagli a chi interpreta in maniera originale anche gesta e comportamenti dei suo eroi preferiti, il mondo dei Cosplayer è variopinto e tutto da scoprire!

13/14 maggio

BACK TO THE ‘80s: RETROMOVIE & RETROGAMING

Il cinema e i videogiochi degli anni 80 hanno segnato un’intera generazione e sono diventati oramai un must intramontabile anche fra coloro che quegli anni non hanno potuto viverli di persona. Durante questo weekend si potranno rivivere le emozioni di film come Ghostbusters, Ritorno al Futuro, The Blues Brothers e di videogiochi come Donkey Kong, Space Invaders e Arkanoid.

21 maggio

BUD SPENCER TRIBUTE DAY

Una giornata per celebrare un grandissimo attore del cinema italiano che ha divertito intere generazioni di spettatori. Si potranno riascoltare dal vivo tutte le più belle colonne sonore dei suoi film, ma anche partecipare ad una originalissima gara di birra e salsicce. A coronare il tutto un flash-mob che proverà a ricreare il mitico coro dei pompieri di “Altrimenti ci arrabbiamo”.

28 maggio

CARTOON WORLD & DOPPIATORI: LE VOCI DEI TUOI EROI DAL VIVO!

Il mondo dei Cartoon è da sempre apprezzato dai più piccoli ma anche dai più grandi: tanti personaggi provenienti dai film di animazione hanno raggiunto popolarità inaspettate e questa giornata sarà dedicata al mondo dei doppiatori che proprio a questi personaggi danno la voce.

Ma non è solo maggio ad offrire divertenti opportunità di svago: domenica 11 giugno un’entusiasmante festa dedicata a tutti gli studenti animerà la fine d’anno scolastico sia a MOVIELAND, che a CANEVA (il parco acquatico di Canevaworld), ad agosto “Movieland By Night” proporrà apertura del parco prolungata fino alle 23 e ad ottobre tornerà il popolare evento tematico dedicato ad Halloween, che culminerà con la tradizionale festa serale del 31.

LA PROMOZIONE NO CODE NO STRESS!

L’idea è molto semplice quanto originale: MOVIELAND ha a cuore il divertimento dei propri Ospiti ed è consapevole di quanto il tema delle code alle attrazioni sia sentito dai visitatori di parchi divertimento e tematici. E’ così nata l’idea di questa promozione che permetterà a tutti gli Ospiti di MOVIELAND di godere al massimo dell’offerta unica di attrazioni: qualora infatti attese di oltre 30 minuti rischiassero di rovinare l’esperienza proposta, sarà possibile ritornare gratuitamente al parco una seconda volta nel corso della stagione. Le modalità per usufruire di questa promozione verranno illustrate direttamente al parco.

LE INCREDIBILI ATTRAZIONI DI MOVIELAND

MOVIELAND propone ai propri Ospiti attrazioni uniche ed originali, molte delle quali mai viste prima in Italia ed Europa, ispirate al mondo del cinema, e nate da un team di progettisti e creativi tutto italiano. Nel 2016 protagonista è stato il nuovo e coinvolgente live-show OVERDRIVE – LIVE SET: ambientato nei sobborghi di San Francisco, tra edifici in stile cinese e magazzini abbandonati, il tema è quello dei film polizieschi anni ’70, con inseguimenti tra auto e moto, scene spettacolari, sparatorie mozzafiato, ma anche tanta ironia. Una vera e propria lezione di cinema d’azione durante la quale il regista andrà a dirigere dal vivo gli stuntmen nelle ultime scene di questo adrenalinico film. Il 2015 è stato invece l’anno di DIABOLIK INVERTIGO, una montagna russa unica nel suo genere ed inedita per il panorama italiano da percorrere sia in avanti che all’indietro.

Ogni anno è stato segnato dall’introduzione di innovative esperienze che hanno ricevuto anche molti premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali. Gli Ospiti di MOVIELAND possono provare incredibili evoluzioni sull’acqua a bordo dei potenti motoscafi da 600 cavalli di KITT SUPERJET oppure entrare in un sommergibile ricostruito in scala 1:1 nell’attrazione U-571 SUBMARINE SIMULATOR, ma anche vivere l’esperienza di un terremoto nella centrale di MAGMA 2.1.

MOVIELAND è divertimento per tutta la famiglia e anche i più piccoli hanno le attrazioni a loro misura: nell’area a tema preistorico in mezzo a divertenti dinosauri colorati, a bordo delle vetture di ROUTE 66, al COOTER’S RODEO oppure sui tronchi acquatici di TRONCOSAURUS.

CANEVAWORLD RESORT

MOVIELAND fa parte di CANEVAWORLD RESORT (www.canevaworld.it), una destinazione turistica unica in Italia situata a Lazise, sulle sponde del bellissimo Lago di Garda e comodamente servita sia per chi arriva in auto, treno o aereo. Fanno parte del Resort due incredibili parchi di divertimento, due ristoranti tematici e un disco-club che anima le calde serate estive del lago:

MOVIELAND – THE HOLLYWOOD PARK è un parco a tema cinematografico dove originali attrazioni e spettacoli dal vivo ricreano la magia di Hollywood

CANEVA – THE AQUAPARK è il mitico parco acquatico a tema che da tanti anni rappresenta il punto di riferimento per questa tipologia di divertimento sul Lago di Garda

MEDIEVAL TIMES è il più popolare e coinvolgente dinner&show a tema medievale: una ricca cena servita durante un combattuto torneo medievale scatenano il tifo di tutti i commensali

ROCK STAR RESTAURANT è un ristorante con formula “All You Can Eat&Drink” (mangia e bevi tutto ciò che desideri) dedicato al mondo della musica

NIGHT FESTIVAL è un disco-club aperto nelle nottate dei mesi estivi di luglio e agosto

Per visitare tutte le attrazioni di Canevaworld Resort sono a disposizione biglietti combinati e abbonamenti che consentono di risparmiare rispetto ai singoli accessi. Inoltre tutti coloro che desiderano organizzare al meglio la propria vacanza a Canevaworld Resort e sul Lago di Garda possono contattare CANEVAWORLD VIAGGI, il tour operator di Canevaworld i cui operatori rispondono al 045 69 69 990 oppure via email a viaggi@canevaworld.it