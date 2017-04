EVOLUZIONI, mostra dell’artista Elis Priolo. 20 aprile – 4 maggio 2017

Giovedì 20 aprile 2017, alle ore 18.30 si terrà presso SPAZIOKAPPA32 (via Kramer 32, Milano) il vernissage di “EVOLUZIONI”, mostra dell’artista Elis Priolo.

Si allunga, così, l’elenco delle personalità note e stimate nel panorama artistico italiano e internazionale che hanno scelto di esporre le proprie opere presso SPAZIOKAPPA32, da poco aperta allo scopo di promuovere e diffondere contenuti artistico-culturali.

“EVOLUZIONI” è un viaggio nei meandri della vita artistica e personale di Elisabetta Priolo, in arte Elis Priolo, caratterizzata da un processo di trasformazione costante, volto alla crescita e al miglioramento individuali. L’arte è percepita come una sperimentazione continua, una sfida con se stessi atta a far emergere le proprie potenzialità e quelle degli altri, stimolati a riconoscerle e svilupparle grazie al contatto con l’opera e alle sensazioni da esso scaturite. I quadri sono uno strumento di trasmissione dell’essere, della passione e delle emozioni dell’artista verso chi, magari per una forma di insicurezza, teme di approcciare questo tipo di attività o non sa bene in che direzione orientare la propria esistenza.

La scelta di uno stile iperrealista, connaturale alla personalità della Priolo, è dettata dall’esigenza di rappresentare il soggetto con minuzia, in una forma fotografica, ma allo stesso tempo di riuscire a catturare un dettaglio che possa esprimere un’emotività anche fugace, momentanea, che vada al di là della semplice precisione formale.

Da qui la predisposizione di questa poliedrica pittrice per i ritratti, nei cui particolari trasfondere parte dell’anima del pittore e del soggetto rappresentato, ma anche per le riproduzioni di autori ai quali sente di essere particolarmente “vicina”, tanto da decidere di volerne far rivivere i capolavori.

Giovedì 20 aprile alle ore 18.30 si terrà il vernissage della mostra, nella quale saranno esposti ritratti, riproduzioni d’autore e opere inedite dell’artista. Elis Priolo sarà presente all’evento, avendo modo di interagire con i visitatori e di rispondere agli eventuali quesiti che le verranno posti.

L’ingresso al pubblico è gratuito.

Elis Priolo

La vocazione artistica di Elis Priolo le viene trasmessa dalla madre e si manifesta già in tenera età. A tre anni le prime mostre, con disegni che per la loro precoce maturità lasciano stupiti sia genitori che insegnanti. Nel suo percorso di formazione, la Priolo frequenta corsi accademici di arte figurativa presso Atelier di importanti Professori dell’Accademia di Brera e ha modo di affinare le proprie capacità negli ambienti artistici con i quali entra in contatto. I ritratti sono la sua passione, ma si tratta di una pittrice dalla complessa personalità artistica; in continua evoluzione, che nel corso degli anni ha sperimentato diverse tecniche di pittura e si è dedicata a lavori di varie tipologie. Le sue opere sono state esposte in numerose strutture alberghiere di Milano, città dove risiede, a Bergamo (Teatro Donizetti) e in Francia a Mentone.

“EVOLUZIONI”, mostra dell’artista Elis Priolo

SPAZIOKAPPA32, Via Kramer 32, 20129, Milano

INAUGURAZIONE: giovedì 20 aprile 2017, ore 18.30

PERIODO ESPOSIZIONE: 20 aprile – 04 maggio 2017

ORARI: lun-ven, h 15.00-19.00

INGRESSO LIBERO