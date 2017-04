Vino e Arte che passione, 21 maggio Roma

Seconda edizione per “Vino e Arte che passione”, la manifestazione ideata e realizzata da CT CONSULTING EVENTS che ha l’obiettivo di riunire in un’unica spettacolare cornice le migliori aziende del vino, coniugando le degustazioni a esclusive visite guidate alla scoperta di collezioni d’arte private.

Quest’anno la sede prestigiosa sarà il Casino dell’Aurora Pallavicini, gioiello del barocco romano dei primi del 1600 ubicato sul colle del Quirinale, all’interno del prestigioso complesso architettonico di Palazzo Pallavicini Rospigliosi, un tempo sede delle grandiose Terme di Costantino, proprio di fronte al palazzo della Presidenza della Repubblica.

All’iniziativa, che avrà luogo domenica 21 maggio, quest’anno parteciperanno oltre 50 aziende vinicole, tutte rigorosamente selezionate per una degustazione a tutto tondo che sarà accompagnata da una visita guidata alla collezione privata del Casino dell’Aurora.

Un’occasione unica per conoscere da vicino i produttori, degustare e apprezzare vini di qualità all’interno di una magnifica e unica cornice artistica e culturale.

Dopo i numerosi consensi di pubblico e critica ottenuti nel 2016, che hanno registrato, alla Pinacoteca del Tesoriere, una presenza di quasi 2000 persone, l’evento – unico nel suo genere – punta così ad ampliare l’affluenza e ad allargare il panorama artistico, offrendo ai convenuti la possibilità di esplorare da vicino opere d’arte straordinarie per bellezza e stato di conservazione tra le quali, per citare le più note, l’affresco de “l’Aurora” di Guido Reni, i dipinti di Luca Giordano, Guido Reni e Annibale Carracci, la facciata impreziosita da lastre di sarcofagi romani del II e III secolo dopo Cristo, nonché le sculture antiche che abbelliscono la sala centrale, come la Minerva, la Diana cacciatrice, e le statue della scala d’ingresso, detta “la Pastorella”.

L’iniziativa si svolgerà dalle ore 15:00 alle ore 20:30 e comprende un biglietto d’ingresso di Euro 25,00, incluso un calice “cadeau”.

Gli operatori del settore, invece, si dovranno accreditare presso l’ufficio stampa e l’ingresso a loro riservato sarà dalle 12:30 in poi. La chiusura dell’evento è prevista alle ore 20:30.

L’evento è rivolto a un pubblico adulto e non sono ammessi gli animali.

Un evento ideato da CT Consulting Events e realizzato in collaborazione con Chopard, Rocchetta,

Fedeli Cashmere, Istituto Trento Doc, Nonino, Paolo e Noemia d’Amico e Principe Pallavicini

Maggiori informazioni al sito: http://www.vinoeartechepassione.it/