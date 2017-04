COMICON LIVE! STAGE 2017 i concerti del Comicon XIX Salone Internazionale del Fumetto

La diciannovesima edizione di Napoli COMICON si svolgerà dal 28 aprile al 1 maggio 2017.

Come per le precedenti edizioni tutta la sezione della Mostra Mercato, le Mostre, gli incontri con gli autori ospiti, insieme agli appuntamenti principali del Festival, i tornei di giochi e videogiochi e le proiezioni, avranno luogo nei funzionali spazi della Mostra d’Oltremare di Napoli, mentre le altre attività culturali saranno diffuse nelle altre sedi istituzionali e culturali della Città di Napoli e non solo, racchiuse nel cartellone del Comic(on)OFF.

Tra le tantissime attività troverete anche Comicon Live! Stage, il palco dei concerti che in quattro giorni farà suonare 13 bands.

Rock, punk, pop, metal, rap, alternativi, JPop, cartoon-cover i generi musicali che durante le intense giornate festivaliere faranno da colonna sonora alle molteplici attività dei Comiconiani.

La musica dal vivo prende sempre più spazio al Napoli Comicon che come una missione offre alle migliaia di appassionati di fumetti anche l’opportunità di conoscere nuovi talenti del panorama musicale non convenzionale.

Sul Comicon live! Stage anche altre attività come il Comicon Cosplay Challange.

Il COMICON Live! Stage 2017 è a cura di Freak Out Magazine & Ochacaffe’ Giappone, due partner che da diversi anni ormai portano a COMICON tantissima musica e una dirompente carica di allegria e buon umore!

official news https://www.comicon.it/comicon-live-stage-2017/

more info https://www.comicon.it/category/asian/

Tutti i live sono eventi inclusi nel Programma Generale del Comicon 2017 e l’accesso all’area concerti è per coloro che hanno acquistato l’abbonamento oppure il biglietto giornaliero al Festival.



IL PROGRAMMA

28 APRILE

The Asterplace (J-Rock) in concerto ore 15.00

I Mostri Lanciati da Vega (cartoon cover) in concerto ore 16.00

PLAYTOY ORCHESTRA (musica con giocattoli) in concerto ore 17.00 (nella foto)

THE NOISERZ (pop electronic) in concerto ore 18.00



29 APRILE



K-Ble Jungle (J-Pop) in concerto ore 14.00

i Cristiani d’Avena (cartoon cover) in concerto ore 15.00

The Asterplace (J-Rock) in concerto ore 16.00

MEXICO86 (indie pop rock) in concerto ore 17.00 (nella foto)

NINO BRUNO E LE 8 TRACCE (modern-beat) in concerto ore 18.00

30 APRILE



Il Velivolo Ghibli (Cover Band) in concerto ore 11.30

The Asterplace (J-Rock) in concerto ore 12.30

K-Ble Jungle (J-Pop) in concerto ore 13.30

Comicon Cosplay Challenge dalle ore 14.00

Irene Ferrara DJ SET dalle ore 14.30

01 MAGGIO



K-Pop premiazioni POP alle ore 13.30

Shouji POP + vincitrice contest idol alle ore 14.00

Slugger Punch (Asian Beats) in concerto ore 14.30

K-Ble Jungle (J-Pop) in concerto ore 15.30

Zethone – Zeth Castle (Crossover Nerd) in concerto ore 16.00

STAG (rock cantautorale) in concerto ore 17.00

I PROFUGY (neo-folk cantautorale) in concerto ore 18.00

altre info https://www.facebook.com/events/394429540949963/