IL SEGRETO DI MADRE TERESA dal 19 aprile per DonneTeatroDiritti al PACTA SALONE regia Luca Cairati

Teatro e sacro nel progetto DonneTeatroDiritti con IL SEGRETO DI MADRE TERESA, scritto e diretto da Luca Cairati, dal 19 al 22 aprile 2017, al PACTA SALONE. Una produzione Teatro dei Navigli con Simona Lisco, Sandra Zoccolan, Aphrodite De Lorraine.

La storia di Anjenze, così si chiamava Madre Teresa prima di intraprendere il noviziato, e il percorso che ha dovuto attraversare: dal dolore per la perdita dell’amato padre Kole, alla scelta di unirsi alle Piccole Suore di Loreto, fino alla coraggiosa decisione di creare un ordine nuovo, un percorso di vita dettato dal semplice desiderio di poter fare del bene. Uno spettacolo di teatro sacro che mostra la grande umanità di questa persona straordinaria e che guida il pubblico all’interno del viaggio che Madre Teresa ha intrapreso: dall’Albania all’India, dalla quotidianità alla beatitudine.

“Lo spettacolo porta in scena la storia di una donna eccezionale – spiega il regista Luca Cairati -, una donna la cui vita ha scosso il suo tempo, una coraggiosa suora che ha deciso di farsi povera tra i poveri e che ha dedicato la sua vita ad aiutare il prossimo, una donna che non ha mai smesso di tradurre la sua fede in sostegno e aiuto per i sofferenti. Un esempio di vita, che per cinquant’anni è stata tormentata dalla “notte oscura”, dai dubbi e dal dramma di un’anima che perde il contatto con Dio. Un segreto oscuro, difficile, scomodo. Un segreto che la “beata dei poveri” ha tenuto nascosto persino alle persone a lei più care; un segreto che la fondatrice delle Missionarie della Carità ha affidato solo alle lettere per il suo direttore spirituale”.

Progetto DonneTeatroDiritti

La rassegna e percorso culturale di spettacoli, documentari video ed esposizioni, vuole mettere in evidenza quei conflitti, quelle paure e quei sogni di donne, che spesso rimangono nel silenzio, che devono essere sottaciuti in un mondo dove le debolezze non sono ammesse.

Chiude l’ampio progetto DTD il 23 e 24 aprile 2017, SERMONES di e con Francesca Bartellini, dove una donna arcivescovo riflette sulla sua strada verso lo spirituale.

Dal 19 al 22 aprile 2017 DonneTeatroDiritti

IL SEGRETO DI MADRE TERESA

Scritto e diretto da Luca Cairati

Con Simona Lisco, Sandra Zoccolan, Aphrodite De Lorraine

Produzione Teatro dei Navigli

Durata 75’

