SERMONES di e con Francesca Bartellini il 23 e 24 aprile al PACTA SALONE per DonneTeatroDiritti

L’ampio progetto DonneTeatroDiritti al suo ottavo anno al PACTA SALONE di Milano si chiude il 23 e 24 aprile 2017, con uno spettacolo di teatro e sacro: SERMONES di e con Francesca Bartellini, regia Maria Eugenia D’Aquino, costumi Caterina Crepax, una donna arcivescovo che riflette mettendo in discussione le sue certezze.

Un futuro prossimo immaginario. In scena una donna arcivescovo, Madre Eva, che ha raggiunto il potere sacro nelle gerarchie ecclesiastiche della Chiesa cristiano-cattolica, parla ai suoi fedeli mentre riceve missive dalla sua collega inglese che insinuano in lei un dubbio: il percorso che l’ha portata fino a lì è giusto? E’ possibile che il Sacro, cui una donna deve mirare, sia raggiungibile percorrendo una strada differente che porti allo spirituale staccandosi dai meccanismi del potere religioso che la nostra Storia ha visto ripetersi? “E dal dubbio e dall’ironia, come ci insegnano gli antichi filosofi scettici, – sottolinea l’autrice Francesca Bartellini – nascono grandi movimenti dell’anima che possono portare molto lontano, a valicare frontiere impossibili da varcare fino a poco prima”.

Un monologo, interpretato dalla stessa autrice, ironico e intenso su un tema che non si tocca mai: il Sacro maschile. Si introduce un nuovo modo di pensare per tutti. I sessi sono due ma in realtà tutti siamo tutto e siamo anche Cosmo. Scene e luci ci rimandano a un luogo di culto sospeso nel tempo, in cui gli originalissimi costumi di Caterina Crepax accompagnano Francesca Bartellini nelle metamorfosi del suo personaggio. La conclusione è la sorpresa cui lo spettatore assisterà.

La genesi di questo testo vede la luce in un primo approccio nel 2014, a Viterbo, a Palazzo dei Papi, in un progetto con Giancarlo Giannini, all’interno del Festival Quartieri dell’Arte.

FRANCESCA BARTELLINI è regista, scrittrice e attrice. Ha lavorato con le migliori produzioni di documentari francesi come LES FILMS D’ICI (produzione che ha tra l’altro coprodotto il film documentario Fuocoammare vincitore al festival del cinema di Berlino 2016). Ha girato una serie di film documentari d’autore coprodotti da canali televisivi europei, da Fondazioni europee e dall’Unesco di Parigi che hanno partecipato a diversi festival internazionali. E’ stata membro della giuria del prestigioso premio documentario Solinas nel 2012. In parallelo la sua attività teatrale l’ha portata a lavorare negli Stati Uniti dove i suoi testi sono stati messi in scena a Chicago e New York. Ha recitato sia in Francia che negli Stati Uniti e ha partecipato ad alcuni film internazionali lavorando anche con Jane Campion. In Italia ha recentemente lavorato al Festival internazionale di Teatro, Quartieri dell’Arte, in un progetto con Giancarlo Giannini.

Dal 23 al 24 aprile 2017

SERMONES prima nazionale

Di e con Francesca Bartellini

Regia Maria Eugenia D’Aquino

Disegno luci Manfredi Michelazzi

Costumi Caterina Crepax

Scultura Roberto Puri

Musiche di Girolamo Frescobaldi, Toccata I (dal secondo libro di Toccate)

Bernardo Pasquini, Variazioni per il Paggio Todesco

Interpretate da Angelo Trancone all’organo settecentesco della Basilica di Capodimonte

Interventi musicali Nicolas Queyroux

Immagine grafica Roberta Boccacci

Produzione PACTA . dei Teatri – DonneTeatroDiritti

Distribuzione TeART

Durata 50 minuti

INFO – PACTA SALONE

via Ulisse Dini 7, 20142 Milano

MM2 P.zza Abbiategrasso-Chiesa Rossa, tram 3 e 15

Per informazioni: www.pacta.org – mail biglietteria@pacta.org – promozione@pacta.org – tel. 0236503740 – ufficio scuole: ufficioscuole@pacta.org

Orari biglietteria: via Ulisse Dini 7, 20142 Milano – dal lun al ven dalle ore 16.00 alle ore 19.00 – nei giorni di spettacolo: dal mar al sab dalle 16 – dom dalle 15

Biglietti: Intero €24 | Under 25/over 60 €12 | CRAL e gruppi €10 (min. 10 persone) | gruppi scuola €9 | Prevendita €1,50

Orari spettacoli 20.45